Britský parlament bude hlasovať o konečných dohodách o brexite

Londýn 7. februára (TASR) - Britský parlament bude hlasovať o dohodách, ktoré premiérka Theresa Mayová dosiahne s Európskou úniou, ešte pred dokončením brexitu, oznámila dnes britská vláda. Ak však parlament dohodu o ukončení členstva Británie v EÚ i dohodu o nových vzťahoch Británie s Úniou odmietne, druhú šancu už nedostane.Počas druhého dňa rozpravy o návrhu zákona, ktorý umožní spustiť rokovania o odchode Británie z EÚ, to v Dolnej snemovni povedal štátny tajomník pre brexit David Jones. Potvrdil, že obe komory parlamentu dostanú možnosť hlasovať o dohodách predtým, ako ich vláda podpíše a dostane ich do rúk Európsky parlament.Jeho oznámenie naznačuje ústupok výzvam, aby mal britský parlament väčšie slovo pri rokovaniach s EÚ.Keď sa však poslanci spýtali, čo sa stane, ak britský parlament dohodu vyrokovanú s EÚ neschváli, Jones potvrdil, že hlasovanie bude iba jednorazové - "ber alebo nechaj tak".Premiérka Mayová sa pred časom vyjadrila, že je pripravená odmietnuť dohodu s EÚ, ak by bola pre Britániu zlá. Mnohí členovia parlamentu však majú obavy z jej tvrdenia, že "žiadna dohoda je lepšia ako zlá dohoda", pretože Británia by sa následne musela riadiť nevýhodnými pravidlami Svetovej obchodnej organizácie.Poslanci argumentujú, že hlasovanie nemá význam, ak bude parlament prinútený podporiť akúkoľvek dohodu s EÚ, pretože na výber bude mať iba medzi pripravenou dohodou a žiadnou dohodou.Jones v parlamente povedal, že nemôže poskytnúť žiadne záruky ďalších rokovaní, ak poslanci odmietnu konečnú dohodu o brexite. Vyjadril však presvedčenie, že výber, ktorú budú mať, bude zmysluplný.