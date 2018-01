BRITSKÝ PARLAMENT: Zaznamenali 160 pokusov o pripojenie na pornoweby

Ilustračná snímka Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 8. januára (TASR) - V britskom parlamente sa denne odohrá v priemere 160 pokusov o pripojenie sa na webové stránky s pornografickým obsahom.Vyplýva to zo správy, ktorú v pondelok zverejnila agentúra AP na základe svojej žiadosti adresovanej vedeniu britského parlamentu. Agentúra získala odpoveď v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám.V správe sa uvádza, že v čase od júna 2017 do októbra 2017 bolo v počítačoch zapojených do siete britského parlamentu zaznamenaných 24.473 pokusov o pripojenie na pornostránky.Podľa vedenia parlamentu však väčšina týchto pokusov o pripojenie nebola zámerná.Vedenie parlamentu spresnilo, že v parlamentnej počítačovej sieti je zablokovaný prístup na webové stránky s pornografickým obsahom. Hovorca parlamentu dodal, že zo získaných dát vyplýva, že došlo k žiadosti o prístup na dané webové stránky, ale nie k ichDo počítačovej siete v britskom parlamente je zapojených približne 8500 počítačov, ktoré okrem poslancov a ich asistentov využívajú aj administratívni pracovníci. K sieti sa možno pripojiť aj prostredníctvom Wi-Fi.Denník The Guardian napísal, že najviac pokusov o pripojenie na pornostránky bolo zaznamenaných v septembri, keď ich zachytili 9476. Britské médiá však konštatujú, že v porovnaní s uplynulými rokmi došlo k poklesu záujmu o pripojenie na pornostránky - poukazujú na to, že v roku 2015 zaznamenali 231.020 takýchto pokusov a v roku 2016 ich bolo 113.208.Britská tlač v súvislosti s touto kauzou pripomenula, že v decembri 2017 musel svoj post šéfa kabinetu britskej premiérky Theresy Mayovej opustiť Damian Green. Stalo sa tak v dôsledku vyšetrovania, ktoré vyvodilo záver, že porušil ministerský kódex. Green priznal, že sa dopustil zavádzajúcich tvrdení ohľadom obvinení, že v jeho parlamentnom počítači našli v roku 2008 pornografiu. V liste, ktorým Green oznamoval svoje odstúpenie, naďalej odmietal akotvrdenia, že si z pornostránok stiahol alebo prezrel nejaký materiál.