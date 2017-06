Britský politológ: Víťazom je Corbyn, Mayová prehrala na plnej čiare

Ilustračná fotografia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 9. júna (TASR) – Predpokladané výsledky štvrtkových parlamentných volieb v Británii sú akýmsi zemetrasením v tamojšej politike. Počas povolebnej noci v Londýne to uviedol pre TASR profesor politických vied na Queen Mary University of London Tim Bale.Za skutočných víťazov volieb označil labouristov.povedal Bale a dodal, že je potrebné zamyslieť sa nad tým, ako ďalej. Lídra labouristov Jeremyho Corbyna označil za faktického víťaza volieb, zatiaľ čo súčasná premiérka a šéfka konzervatívcov Theresa Mayová podľa neho volebný zápas prehrala na plnej čiare.Bale pripustil možnosť ďalších volieb, avšak zároveň pripomenul, že Britániu čakajú náročné rokovania o vystúpení z EÚ, a preto potrebuje silného lídra. V prípade, že sa odhadované výsledky potvrdia, by konzervatívci podľa neho mali začať "obvolávať" ostatné politické strany, aby zistili, či ich podporia v parlamente.konštatoval politológ, pričom si myslí, že pre krajinu sa začína veľmi náročné obdobie.Podľa aktuálnej prognózy spravodajskej stanice BBC by mali Mayovej konzervatívci obsadiť v 650-člennej Dolnej snemovni parlamentu 322 kresiel, teda o deväť menej, ako mali doteraz. Predpokladá sa, že ďalších 261 kresiel pripadne labouristom, 32 kresiel Škótskej národnej strane a 13 kresiel Liberálnym demokratom.