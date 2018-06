Britský popový spevák George Michael by dnes mal 55 rokov

George Michael, archívne foto. Foto: TASR/AP George Michael, archívne foto. Foto: TASR/AP

Londýn/Bratislava 25. júna - Britský popový, soulový spevák a skladateľ Georg Michael bol hudobnou stálicou vyše tridsať rokov. Pôsobenie v showbiznise mu vynieslo dve prestížne ceny Grammy, niekoľko cien Ivor Novello za vynikajúce skladateľské schopnosti a vyše 110 miliónov predaných hudobných nosičov. V pondelok 25. júna by sa dožil 55 rokov.George Michael (rodným menom Georgios Kyriacos Panayiotou) sa narodil 25. júna 1963 v Londýne do rodiny tvrdo pracujúceho cyperského Gréka. Od začiatku bolo všetkým okolo jasné, že ho pohlcuje záujem o hudbu, s ktorou začal už ako šestnásťročný.Spolu s Andrewom Ridgeleym založil George Michael v roku 1981 svoju prvú kapelu s jednoduchým názvom Wham! Obaja priatelia sa poznali zo školy a v roku 1979 účinkovali v skupine Executive. Ich spoločná tvorba vyústila do ich debutového albumu Fantastic, ktorý vydali v júli 1983 a na ich prekvapenie sa v okamihu dostal na prvú pozíciu hitparády. V singlovej TOP 30 mali dvanásť piesní, šesť z nich sa dostalo na prvé miesto. Nesmiernu popularitu zoskupeniu priniesli hity ako Wake Me Up Before You Go Go, Last Christmas. V roku 1986 sa rozišli a ukončili spoluprácu.V hudobnej kariére Georg Michael pokračoval a vydal sa na sólovú dráhu. Práve tá spevákovi priniesla ešte väčší úspech ako v päťročnom účinkovaní skupiny Wham!. Výsledkom ďalšej práce bol jeho prvý sólový album z októbra 1987 s názvom Faith, ktorého celosvetový predaj prevýšil sumu 21 miliónov výliskov.Hudobný mág Georg Michael dokázal napísať pieseň, ktorá je tak známa, že ju preložili takmer do všetkých svetových jazykov. Careless Whisper je tak milovaná, že už ju ani nemusel na koncertoch spievať. Sotva začalo jej slávne intro, publikum to urobilo za neho.Britské hudobné rebríčky dobylo celkovo sedem jeho singlov a rovnaký počet albumov, pripomenula stanica BBC. Počas svojej kariéry spolupracoval s viacerými hviezdami vrátane Eltona Johna či Arethy Franklinovej.Fešák s príjemným hlasom Georg Michael si potrpel na vizáž. Štýlové oblečenie mu navrhoval taliansky módny návrhár Gianni Versace. Hudobník bol pre opačné pohlavie príťažlivý. O jeho skutočnej sexuálnej orientácii sa však fanúšikovia dozvedeli až v roku 1998, keď ho zatkli za necudné správanie na verejných toaletách v Los Angeles. Takmer ako 30-ročný priznal v jednom z interview, že trpí depresiami po tom, čo prišiel o svojho partnera, dizajnéra Anselma Feleppu, ktorý zomrel na AIDS v roku 1993. Hviezda popu zápasila s mnohými problémami, vrátane zdravotných, a aj so závislosťami od omamných látok.Brian Harold May, gitarista legendárnej skupiny Queen sa po smrti speváka Freddieho Mercuryho snažil viackrát oživiť skupinu Queen. Na spoluprácu oslovil aj Georga Michaela, ktorý 20. apríla 1992 vystupoval so skupinou Queen na benefičnom spomienkovom koncerte na počesť zosnulého lídra Queen Freddie Mercuryho vo Wembley. Na koncerte Georg Michael naspieval excelentne tri skladby Queen, '39, These are the days of our lives (s Lisou Stansfield) a Somebody to love, ktorá sa znovu i v jeho novom podaní stala obrovským hitom. Projekt ďalšej spolupráce sa však nakoniec nerealizoval.V roku 1999 vydal George Michael platňu cover verzií s názvom Songs From The Last Century, v roku 2004 zase album Patience, na ktorom boli aj hity ako Amazing alebo Shoot The Dog.Spevák koncertoval v roku 2007 aj na Slovensku. Do Bratislavy zavítal počas turné k výberovke svojich najväčších hitov Twenty Five.V roku 2011 mu diagnostikovali ťažkú formu zápalu pľúc, kvôli chorobe vtedy zrušil viacero vystúpení.Neskôr sa k hudobnej tvorbe opäť vrátil. V roku 2014 vydal album Symphonica, ktorý obsahoval najmä nezabudnuteľné verzie skladieb z jeho rovnomenného turné z rokov 2011 až 2012 so symfonickým orchestrom.Rok 2016 bol i poslom aj smutných správ. Po veľkých osobnostiach hudobnej scény ako David Bowie, Prince či Leonard Cohen zomrel 25. decembra vo veku 53 rokov aj George Michael. Príčinou jeho náhleho úmrtia bolo podľa jeho manažéra Michaela Lippmana zlyhanie srdca. Zomrel počas Vianoc, v čase kedy na rozhlasových staniciach po celom svete znie vianočná skladba Last Christmas, veľký hit formácie Wham!.Súčasťou galavečera vyhlasovania amerických hudobných cien Grammy, ktorý sa konal vo februári 2017 v Los Angeles boli osobitné pocty dvom zosnulým ikonám popovej hudby Princovi a Georgeovi Michaelovi.Mnohí hudobní fanúšikovia i kolegovia na sociálnych sieťach vyzdvihovali nesmierny hudobný talent Georgea Michaela i jeho dobročinnosť v prospech ľudí chorých na AIDS, rakovinu či organizácií na pomoc deťom v tiesni.https://zivotopis.osobnosti.cz/george-michael.php