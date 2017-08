Britský princ Charles – budúci kráľ a vášnivý biofarmár

Britská kráľovná Alžbeta II.a vľavo jej syn, princ Charles. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Londýn 18. augusta (TASR) – Britský princ Harry, mladší syn korunného princa Charlesa, v interview pre americký týždenník Newsweek zverejnenom 22. júna povedal, že nikto z kráľovskej rodiny v skutočnosti netúži zasadnúť na trón. Podľa jeho slov je to skôr povinnosť než túžba, ktorá pobáda rodinu pokračovať v službe britskému ľudu.Je známe, že srdcovou záležitosťou princa Charlesa nie sú povinnosti panovníka, ale vidiek, ľudia žijúci na vidieku a biofarmárstvo. V tejto sfére je vo svete považovaný dokonca za priekopníka. Má vlastnú, dnes už legendárnu a svetoznámu farmu Duchy Home Farm, ktorá sa rozkladá okolo jeho vidieckeho sídla Highgrove v anglickom grófstve Gloucestershire, kde využíva staré metódy predkov; pestovanie plodín a chov domácich zvierat prebieha v súlade s prírodou. Založil aj spoločnosť, ktorá predáva bioprodukty z farmy pod značkou Duchy Originals.Princ Charles tvrdí, že treba zlepšiť naše životné prostredie a ozdraviť pôdu, lebo „V udržateľnom biofarmástve je podľa jeho slov „budúcnosť ľudstva“.Princ Charles, v poradí prvý následník britského trónu, nevenuje čas len vlastnej farme, ale rôznymi iniciatívami pomáha aj malým farmárom vo vlastnej krajine - a tiež v Rumunsku, ktorého malebný vidiek ho očaril už pri prvej návšteve v 80. rokoch minulého storočia. Od roku 1998 Rumunsko a jeho región Transylvánia (Sedmohradsko) pravidelne navštevuje, kúpil tam viacero starých farmárskych usadlostí a založil nadáciu na podporu tamojších roľníkov, ktorá im má pomôcť rozvíjať sa a nájsť nové trhy.Svojej vášne k farmárstvu sa zrejme bude musieť do veľkej miery vzdať, pretože v polovici augusta priniesli miestne médiá prekvapujúcu správu: jeho matka kráľovná Alžbeta II. podľa zdrojov blízkych kráľovskému dvoru uvažuje o abdikácii v prospech svojho 68-ročného syna, princa Charlesa. Panovníčka, ktorá je na tróne od roku 1952, hodlá odstúpiť o štyri roky, keď dosiahne vek 95 rokov. Kráľovná o tom informovala úzky okruh ľudí a odštartovala tak proces odovzdávania moci, uviedol komentátor kráľovského dvora Robert Jobson, ktorého citoval denník Daily Mirror.Alžbeta II. je momentálne najdlhšie vládnucou panovníčkou na svete, pričom si medzi obyvateľstvom zachováva vysokú obľúbenosť. Ak sa rozhodne pre abdikáciu, Charles, jej najstarší potomok, sa stane najstarším monarchom Spojeného kráľovstva v čase svojej korunovácie, napísal Daily Mirror. Windsorovci sú súčasný vládnuci panovnícky rod v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska.Keď princ Charles v roku 1986 začal s novým štýlom pestovania plodín a odmietol pritom moderné metódy, napríklad využívanie umelých hnojív, nahneval tým mnohých britských farmárov. Prešli vyše tri desaťročia a na biofarmárstvo prešlo mnoho tamojších poľnohospodárov. „povedal pred rokmi Patrick Holden, riaditeľ britského Združenia vlastníkov pôdy.Dlhé roky bol princ pre svoje farmárske metódy kritizovaný ako spiatočnícky muž, nepriateľ pokroku, staromódny a naivný človek. Pravdou však je, že tak ako mnohí iní priekopníci aj on predbehol svoju dobu.“ uviedol Holden.dodal Holden.Riaditeľom farmy Duchy Home Farm je odborník David Wilson, pravá ruka princa Charlesa a rovnako vášnivý biofarmár.Wilson podľa svojich slov sám veľmi neveril v pestovanie plodín bez použitia umelých hnojív. V priebehu prvých rokov existencie farmy však na vlastné oči videl, ako kvalitu pôdy zlepšuje ďatelina lúčna a rôzne druhy trávy.vysvetlil pred časom Wilson.Dôležité je napríklad aj rozhadzovať po pozemku zvierací hnoj, ktorý pomáha vyživovať pôdu. Ďalším kľúčovým opatrením je vysadenie živého plotu.uviedla pravá ruka princa Charlesa.