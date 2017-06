Britský princ Harry: Nikto z kráľovskej rodiny nechce nastúpiť na trón

Vojvoda a vojvodkyňa z Cambridgu a princ Harry (vpravo), archívna snímka. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Londýn 22. júna (TASR) - Britský princ Harry uviedol, že nikto z kráľovskej rodiny v skutočnosti netúži zasadnúť na trón.Harry v dnes zverejnenom interview pre americký týždenník Newsweek povedal, že je to skôr povinnosť než túžba, ktorá pobáda rodinu pokračovať v službe britskému ľudu. Princ vyhlásil, že Windsorská dynastia "to nerobí pre seba, ale pre väčšie blaho ľudu".Windsorovci sú súčasný vládnuci panovnícky rod v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska.Harry (32) v rozhovore opísal aj svoje utrpenie, keď ako 12-ročné dieťa kráčal londýnskymi ulicami za matkinou rakvou po jej smrti pri autonehode v Paríži v roku 1997. Harry a ostatní členovia rodiny, vrátane 15-ročného brata princa Williama a jeho otca princa Charlesa, kráčali za pohrebným autom sledovaní upretými pohľadmi verejnosti.Mladý princ uviedol, že "od žiadneho dieťaťa by to za žiadnych okolností nemali žiadať".