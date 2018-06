Britský princ William začal cestu po Blízkom východe

Na snímke zľava britský princ William a jordánsky korunný princ Husajn, syn kráľa Abdalláha II. počas uvítacieho ceremoniálu na letisku v Ammáne 24. júna 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ammán 24. júna (TASR) - Britský princ William odštartoval v nedeľu v Jordánsku svoju päťdňovú cestu po Blízkom východe, počas ktorej navštívi aj Izrael a palestínske územia. Informovala o tom agentúra DPA.Britského monarchu v Ammáne privítal jordánsky korunný princ Husajn, syn kráľa Abdalláha II. William má ďalej na pláne stretnutie s jordánskymi študentmi a sýrskymi utečencami.V pondelok by mal vojvoda z Cambridge odcestovať do Izraela. Očakáva sa, že navštívi Jeruzalem i Tel Aviv. Podľa spravodajskej televízie CNN vnuka britskej kráľovnej Alžbety II. prijme i premiér Benjamin Netanjahu.V Izraeli nebol doteraz na oficiálnej návšteve žiadny člen britskej kráľovskej rodiny, pretože Británia považuje obsadenie palestínskych území za ilegálne. Williamov otec, princ Charles, sa síce v roku 2016 zúčastnil na pohrebe bývalého izraelského prezidenta Šimona Peresa, ale bol tam ako súkromná osoba.William vrámci svojho blízkovýchodného turné zamieri aj do Rámalláhu, kde sa stretne s palestínskym prezidentom Mahmúdom Abbásom.Ako poznamenala agentúra Rueters, Williamova návšteva na Blízkom východe prichádza v čase sporov oboch strán ohľadne mnohých dôležitých tém. Pred časom britská premiérka Theresa Mayová povedala izraelskému kolegovi, že jej krajinu znepokojili správy o zabitých Palestínčanoch v pásme Gazy. Izraelskí vojaci tam pri potláčaní demonštrácií na spoločnej hranici zabili od marca viac než 120 osôb.Izrael taktiež podporil rozhodnutia amerického prezidenta Donalda Trumpa odstúpiť od jadrovej dohody s Iránom a presťahovať veľvyslanectvo Spojených štátov z Jeruzalema do Tel Avivu. Londýn, naopak, obe rozhodnutia odsúdil.