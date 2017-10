Britský rozpočtový deficit v septembri klesol

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 20. októbra (TASR) - Rozpočtový deficit Británie klesol v septembri pod 6 miliárd libier. Dostal sa tak na najnižšiu úroveň v danom mesiaci za posledných 10 rokov. Uviedol to v piatok britský štatistický úrad ONS.Podľa ONS dosiahol rozpočtový schodok v septembri 5,9 miliardy libier (6,57 miliardy eur). Medziročne to znamená pokles o 0,7 miliardy libier. Výsledok je najlepší za mesiac september od roku 2007.Od apríla, keď sa začal súčasný rozpočtový rok, do konca septembra klesol rozpočtový schodok o 2,5 miliardy na 32,5 miliardy libier. Aj v tomto prípade ide o najnižší deficit za 6-mesačné obdobie od roku 2007.Úrad pre rozpočtovú zodpovednosť predbežne odhaduje, že za celý rozpočtový rok 2017/2018 by mal schodok štátneho rozpočtu Británie dosiahnuť 58,3 miliardy libier. Rozpočtový rok sa skončí 31. marca.(1 EUR = 0,89815 GBP)