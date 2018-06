Britský stavebný sektor pokračoval v máji v stabilnom raste

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 4. júna (TASR) - Aktivita v britskom stavebnom sektore pokračovala minulý mesiac v stabilnom raste. Uviedli to v pondelok spoločnosť IHS Markit a logistický inštitút CIPS.Index nákupných manažérov IHS Markit a CIPS pre britský stavebný sektor dosiahol v máji 52,5 bodu. To je rovnaká úroveň, akú zaznamenal v apríli. To znamená pokračovanie rastu v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Májový výsledok prekonal očakávania, nakoľko ekonómovia počítali s poklesom indexu na 51,8 bodu.Podľa niektorých firiem udržanie aktivity na predchádzajúcej úrovni podporilo priaznivé počasie. To im umožnilo pokračovať v kompenzovaní výpadkov zo začiatku roka, keď aktivitu v stavebnom sektore narušili zlé poveternostné podmienky.Z troch kategórií si najsilnejšiu pozíciu udržal v máji sektor bytovej výstavby. V rastovom teritóriu však zotrval aj sektor komerčných stavieb, ako aj sektor inžinierskych stavieb.