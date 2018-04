Britský súd: Členovia slovenskej rodiny zotročovali zraniteľných ľudí

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 11. apríla (TASR) - Siedmich členov slovenského gangu, ktorý si urobil "rodinný podnik" z privádzania bezdomovcov zo Slovenska a Česka do Spojeného kráľovstva, uznal britský súd tento týždeň za vinných z toho, že obchodovali s ľuďmi a nútili ich pracovať v otrockých podmienkach.Členovia slovenskej rodiny žijúcej v meste Newcastle na severovýchode Anglicka kupovali a predávali svoje obete za sumy dosahujúce niekedy len 200 libier, vyplýva zo žaloby, ktorú posudzoval korunný súd v meste Middlesbrough.Všetci obžalovaní čelili obvineniam z nútenej práce, prania peňazí a spolčenia zameraného na obchodovanie s ľuďmi s cieľom vykorisťovania. Súd v utorkovom rozhodnutí uznal siedmich členov skupiny vrátane jedného tínedžera za vinných, ôsmeho zbavil všetkých obvinení, informovala stanica BBC i regionálne severoanglické médiá.Regionálny denník The Northern Echo označil v stredajšej správe tento prípad za jeden z najhorších príkladov obchodovania s ľuďmi a novodobého otroctva, aké sa kedy vyskytli v severovýchodnom Anglicku.Usvedčené osoby z troch generácií - vo veku 17-58 rokov - podľa obžaloby privádzali do Británie pracovať ľudí bez domova, ako aj nezamestnaných a zraniteľných ľudí zo SR a ČR. Sľubovali im stravu, prácu a ubytovanie, napokon ich však nútili žiť v pivničných a stiesnených priestoroch a dávali im len zlomok z peňazí, ktoré zarobili napríklad v baliarňach či pri upratovaní.Obete sa fakticky ocitli v uväznení, pretože nevedeli po anglicky a vzali im doklady totožnosti i bankové karty, aby nemali prístup k zarobeným financiám. Zmienené činy vyšli najavo, keď jeden muž unikol z domu v Newcastli a obrátil sa na políciu.vyhlásil prokurátor John Elvidge.dodala predstaviteľka polície Sally MacDonaldová.Rozhodnutie o výške trestu súd vynesie 27. apríla.