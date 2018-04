Britský súd sa odmietol zaoberať odvolaním rodičov chorého batoľaťa

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 20. apríla (TASR) - Britský najvyšší súd sa odmietol zaoberať odvolaním matky a otca smrteľne chorého 23-mesačného ktorého chcú vziať do Talianska na liečbu.Rozhodnutie súdu oznámené v piatok je ďalšou čiastkovou prehrou rodičov batoľaťa. Tí totiž vedú zdĺhavý právny spor s Detskou nemocnicou Aldera Heya v anglickom meste Liverpool ohľadom ďalšej starostlivosti o chlapca. Tamojší lekári tvrdia, že jeho zdravotný stav je nezvratný a preprava Alfieho do Ríma by bola nesprávna a márna.Rozhodnutie najvyššieho súdu znamená, že skorší verdikt odvolacieho súdu zostáva v platnosti - ten potvrdil závery súdov nižšieho stupňa, že letecký prevoz batoľaťa do Ríma na liečbu by bol zbytočný, teda uprednostnili odpojenie prístrojov na podporu chlapcovho života.Alfie je v "polovegetatívnom stave", čo je dôsledok degeneratívnej neurologickej choroby, ktorú lekári nie sú schopní s určitosťou identifikovať.Pápež František sa v nedeľu modlil za Alfieho a ďalších pacientov, ktorí trpia rôznymi vážnymi ochoreniami.