Britský súd vo februári rozhodne, či zruší zatykač na Assangea

Zakladateľ kontroverznej stránky WikiLeaks Julian Assange. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 26. januára (TASR) - Britský súd 6. februára rozhodne, či zruší zatykač na zakladateľa stránky WikiLeaks Juliana Assangea, ktorý sa už viac ako päť rokov ukrýva na ekvádorskom veľvyslanectve v Londýne. Informovala o tom v piatok agentúra Reuters.Assangeov právnik Mark Summers na súde tvrdil, že zrušenie európskeho zatykača by znamenalo, že mu nebude hroziť ani zatknutie pre porušenie podmienok kaucie. Podľa Summersa tento zatykač na jeho klienta stratil svoj účel.Na otázku, či po rozhodnutí súdu v prospech Assangea bude môcť z ambasády slobodne odísť, hovorca Kráľovskej prokuratúry (CPS) odpovedal, že "hypoteticky áno". Podľa právnika CPS by však bolo absurdné, ak by súd Assangea "odmenil" za to, že sa dlho úspešne vyhýbal konaniu.Ekvádor poskytol Austrálčanovi Assangeovi (46) politický azyl po tom, ako v júni 2012 našiel útočisko na ekvádorskej ambasáde v britskej metropole. Quito mu poskytlo ochranu preto, že mu vtedy v súvislosti s údajným znásilnením hrozilo vydanie na stíhanie do Švédska. Zároveň mu hrozilo aj vydanie zo Švédska do USA, kde by ho zrejme čakal prísny trest v spojitosti so zverejňovaním amerických tajných dokumentov na stránke WikiLeaks.Švédsko nakoniec stíhanie voči Assangeovej osobe zastavilo, ale Assange zostáva na veľvyslanectve, lebo mu v Británii stále hrozí zatknutie pre porušenie podmienok kaucie.Ekvádor nedávno v snahe vyriešiť túto patovú situáciu udelil Assangeovi občianstvo. Zároveň požiadal Britániu, aby mu udelila štatút ekvádorského diplomata, ktorý by mu umožnil bezpečný odchod. Londýn ale túto žiadosť zamietol.