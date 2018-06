Britský súd vyčítal BMW nedbanlivosť, pre ktorú prišiel vodič o život

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Londýn 9. júna (TASR) - Britský vyšetrovací súd vyčítal nemeckému BMW porušenie zákona v súvislosti so smrťou jedného vodiča. Tento muž zomrel v decembri 2016 po tom, čo narazil do stromu v snahe vyhnúť sa vozidlu BMW, ktoré sa v noci pre úplné zlyhanie elektroniky pohybovalo po ceste neosvetlené.Súdne vyšetrovanie, ktorého výsledky boli zverejnené v piatok 8. júna, prichádza k záveru, že koncern sa dopustil nedbanlivosti. Technická chyba totiž bola v čase nehody známa, no BMW váhalo s vyhlásením zvolávacej akcie pre všetky dotknuté vozidlá. Správa tvrdo kritizuje aj britský úrad pre bezpečnosť premávky DVSA, ktorý mal podľa súdu prinútiť BMW k zvolávacej akcii. Trestnoprávne postihnuteľnú hrubú nedbanlivosť však vyšetrovanie nepreukázalo žiadnej zo zúčastnených strán.BMW mieni kritiku dôkladne preskúmať a objasniť, keďže bezpečnosť je v koncerne na prvom mieste. V polovici mája tohto roka automobilka oznámila, že pre uvedený problém zvolá vo Veľkej Británii 312.000 vozidiel. Príčinou náhleho zlyhania elektroniky má byť opotrebovanie konektorov v elektrickom rozvádzači.