Britský súd zablokoval návrh na trestné stíhanie expremiéra Blaira

Na archívnej snímke britský expremiér Tony Blair. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 31. júla (TASR) - Britský súd dnes zablokoval návrh bývalého irackého generála na trestné stíhanie britského expremiéra Tonyho Blaira za inváziu do Iraku v roku 2003.Prípad sa týkal toho, či pojembude uznaný anglickým právom. Súd však podľa agentúry AP uviedol, že zatiaľ čo takýto pojem v medzinárodnom práve existuje, v súčasnosti neexistuje v britskom práve.Právnici bývalého armádneho generála uviedli dnes vo vyhlásení, že verdikt súdua vyzvali parlament na prijatie zákona, ktorý by túto zodpovednosť do budúcnosti vyjasnil.Spojené štáty a Veľká Británia boli súčasťou koalície, ktorá podnikla inváziu do Iraku v roku 2003 po obvineniach, že iracký prezident Saddám Husajn disponuje zbraňami hromadného ničenia.