Britský tabakový koncern prevezme amerického konkurenta

Londýn 17. januára (TASR) - Britský tabakový koncern British American Tobacco (BAT) kompletne prevezme svojho amerického konkurenta Reynolds za takmer 50 miliárd USD (47,20 miliardy eur).Medzi najznámejšie značky cigariet koncernu BAT patria Dunhill, Lucky Strike, Kent a Pall Mall. Reynolds vyrába napríklad cigarety Camel. Kúpna cena predstavuje okolo 49,4 miliardy USD, uviedli dnes obe firmy.BAT zvýšil svoju ponuku potom, čo Reynolds odmietol návrh v hodnote približne 47 miliárd USD. Koncern BAT tak prevezme aj zvyšných 57,8 % v spoločnosti Reynolds, ktoré ešte nevlastní. Akcionári Reynolds dostanú za každú akciu 29,44 USD v hotovosti plus 0,53 akcie BAT. To je o 26 % viac v porovnaní so zatváracou cenou akcie Reynolds z 20. októbra 2016, teda deň predtým, než britský koncern predložil prvú ponuku na prevzatie