BRITSKÝ VEĽVYSLANEC: Slovensko je vysoko ceneným členom NATO

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. júla (TABLET.TV) - Slovensko je pre Andrewa Gartha prvou krajinou, kde pôsobí na poste veľvyslanca, hoci v diplomacii pracuje už mnoho rokov.myslí si diplomat. Podľa neho majú obe krajiny vynikajúce základy bilaterálnych vzťahov ešte z obdobia druhej svetovej vojny.uviedol veľvyslanec a dodal, že je veľmi dôležité, aby sa zabezpečila taká dohoda o brexite, ktorá bude v záujme Británie, Európskej únie, ale aj budúcich vzťahov so Slovenskom.Veľvyslanec reagoval aj na otázku týkajúcu sa tzv. "tvrdého" alebo "mäkkého" brexitu. Podľa neho prvá alternatíva znamená vystúpenie z EÚ bez akýchkoľvek dohôd, zatiaľ čo podľa niektorých názorov by "mäkký" brexit prakticky znamenal zotrvanie v EÚ.vysvetľuje A. Garth.tvrdí britský diplomat. Ocenil fakt, že obe krajiny sú blízkymi partnermi v oblasti bezpečnosti a spravodajstva, kde veľmi úzko spolupracujú.Ďalšou oblasťou spolupráce je oblasť kultúry.konštatuje A. Garth.Výsledok minuloročného referenda o vystúpení z EÚ mnohých prekvapil, pretože prieskumy verejnej mienky to nenaznačovali, myslí si veľvyslanec.dodáva veľvyslanec.Nielen o brexite, ale aj bilaterálnych vzťahoch a veľvyslancovom osobnom vzťahu ku Slovensku diskutuje Pavol Demeš so svojím hosťom v relácii CD Klub.