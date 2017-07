Brnabičová: Srbsko uprednostní členstvo v EÚ pred vzťahom s Ruskom

Ana Brnabičová, archívne foto. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Belehrad 4. júla (TASR) - Srbská premiérka Ana Brnabičová uviedla, že ak si bude musieť Srbsko vybrať medzi blízkym vzťahom s Ruskom alebo členstvom v EÚ, rozhodne sa pre to druhé. Brnabičová to povedala v dnes zverejnenom rozhovore pre americkú agentúru Bloomberg.Srbská premiérka povedala, že bude pokračovať v ceste, ktorú začal jej predchodca, terajší prezident a bývalý premiér Aleksandar Vučič, aby pripravila krajinu pre členstvo v EÚ do roku 2020, keď jej končí mandát.uviedla srbská premiérka a poukázala na to, že v Srbsku veľký počet ľudí vníma Rusko. Podľa jej slov sa tieto pocity nemôžu prehliadať, ale strategická je cesta do EÚ.Brnabičová sa nechcela vyjadriť k otázke, či bude nasledovať svojho predchodcu Vučiča, ktorý odmietol rozhodnutie EÚ o zavedení sankcií voči Rusku, ak by takýto postoj ohrozil vstup Srbska do EÚ.odpovedala Brnabičová, ktorá nepatrí k žiadnej politickej strane a vzdelanie získala v USA a v Británii.Srbská premiérka sa vyjadrila aj k otázke Kosova. Podľa nej pokrok v normalizácii vzťahov s Prištinou bude závisieť od toho, či Priština schváli istý stupeň autonómie Srbom, ktorí žijú na severe Kosova, a v súvislosti s tým sa pri záverečných rokovaniach rozhodne o statuse Kosova.