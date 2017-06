Brusel i Londýn potvrdili, že rokovania o brexite sa začnú v pondelok

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 15. júna (TASR) - Európska únia a Veľká Británia sa oficiálne dohodli, že rokovania o brexite sa začnú v pondelok 19. júna 2017. Potvrdili to oficiálne zdroje v sídelnom meste Únie Bruseli, ako aj v britskej metropole Londýne.Pôvodne, už pred týždňami zvažovaný termín otvorenia rokovaní sa tak nezmenil, aj keď sa vnútropolitická situácia v ostrovnej monarchii po nedávnych predčasných parlamentných voľbách vyvinula neočakávane.Rokovania by sa mali začať odvíjať od podmienok rozchodu, respektíve vystúpenia Veľkej Británie z Európskej únie. Obe strany majú na dosiahnutie konsenzu čas do marca 2018.Brusel sa chce sústrediť najskôr na oblasť záruk pre občanov Európskej únie žijúcich a pracujúcich na území Spojeného kráľovstva, ako aj na "vyúčtovanie" viac ako 40-ročného členstva Veľkej Británie v európskom spoločenstve. Takisto bude medzi prioritnými témami otázka budúcej hranice medzi Írskou republikou a Severným Írskom.Londýn chce neodkladne hovoriť o podobe budúcich vzťahov a o dohode o voľnom obchode, pretože britská premiérka Theresa Mayová chce opustiť tak spoločný trh, ako aj colnú úniu. Po výsledkoch nedávnych volieb však viacero indícií naznačuje, že postoj britskej strany nebude taký neoblomný, ako sa javil ešte pred voľbami.Konzervatívci premiérky Mayovej prišli totiž vo voľbách o absolútnu väčšinu v parlamente a teraz sa usilujú o vytvorenie menšinovej vlády pod jej vedením.