Brusel: Nový rok treba osláviť, ale každý musí konať zodpovedne

Brusel 30. decembra (TASR) – Na bezpečnosť na silvestrovských oslavách v Bruseli bude dohliadať dostatok ľudí, uviedol dnes primátor Yvan Mayeur. Avizoval, že zmobilizuje bezpečnostné zložky, pretože v Belgicku stále platí druhý najvyšší stupeň teroristického ohrozenia." vyhlásil Mayeur pre belgickú televíziu a rádio RTBF.V Belgicku už viac ako rok platí druhý najvyšší stupeň teroristického ohrozenia zo štvorbodovej škály. V metropole sa pohybuje zvýšený počet policajtov v uniforme i v civile a na kľúčových miestach hliadkujú vojaci. V marci mestom otriasli samovražedné bombové útoky, pri ktorých prišlo o život 32 ľudí.Obyvateľom a návštevníkom Bruselu, ktorí sa vydajú oslavovať nový rok do centra mesta, úrady odporučili, aby si na oslavy nebrali so sebou veľa vecí. Ruksaky ani fľaše šampanského nie sú tentoraz oficiálne zakázané.Primátor varoval, že sa treba pripraviť na náhodné kontroly. Polícia tiež zakročí v situáciách, ktoré by mohli ďalej eskalovať.zhrnul Mayeur.V stredu bruselský primátor uviedol, že možnou hrozbou nie sú len teroristické útoky, ale napríklad aj ušliapanie v dave. Z tohto dôvodu budú na mieste osláv bariéry, ktoré zabránia príliš vysokej koncentrácii ľudí a uľahčia odchod účastníkov programu.Silvestrovské oslavy sa budú konať v centre mesta medzi námestím De Brouckere a magistrálou Bourse, nebude chýbať polnočný ohňostroj. O 23.00 h večer sa začne program pre rodiny s deťmi, na polnoc je naplánovaný ohňostroj a potom bude hodinu na námestí De Brouckere hrať DJ.