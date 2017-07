Brusel spustil oficiálne konanie voči Varšave. Za reformu súdnictva

Na archívnej snímke tisíce odporcov vlády protestujú proti najnovším zmenám v zákonoch týkajúcich sa fungovania súdnych orgánov vo Varšave 16. júla 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 29. júla (TASR) - Európska komisia (EK) dnes oficiálne začala voči Poľsku konanie v súvislosti s tamojšou spornou reformou súdnictva. Informovala o tom agentúra DPA.Stalo sa tak po tom, ako bol v piatok v poľskom úradnom vestníku zverejnený sporný zákon, ktorý podľa Bruselu ohrozuje nezávislosť poľských súdov. Komisia zaslala do Varšavy po zverejnení zákona list o oficiálnom oznámení.Komisia dala Varšave mesiac na to, aby odpovedala na spustenie uvedenej procedúry. Jej výsledkom by mohli byť až finančné sankcie.citovala z listu poľská tlačová agentúra PAP.Poľský prezident Andrzej Duda podpísal v utorok dva zo štyroch sporných zákonov.Komisia v stredu oznámila, že sa rozhodla konať v prospech ochrany právneho poriadku v Poľsku. Exekutíva EÚ prostredníctvom odporúčania zaslaného Varšave vyjadrila vážne obavy týkajúce sa reformy súdnictva v Poľsku.Komisia zdôraznila, že na základe jej právnej analýzy plánovaná reforma súdnictva posilňuje systémové ohrozenie právneho štátu v Poľsku, na čo EK upozornila už v rámci právneho konania, ktoré začala v januári 2016.Exekutíva EÚ vyzvala vládu vo Varšave, aby do jedného mesiaca uviedla justičnú reformu do súladu s právom EÚ.