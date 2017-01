Bruselskí atentátnici plánovali únosy, chceli ich vymeniť za väzňov

Na nedatovanej snímke Najim Laachraoui. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 25. januára (TASR) – Páchatelia vlaňajších teroristických útokov v Bruseli ešte pred atentátmi plánovali únosy, ktorými chceli dosiahnuť prepustenie svojich komplicov z väzenia. Vyplýva to z analýzy nájdeného počítača Najima Laachraouiho, jedného zo samovražedných atentátnikov.Pred marcovými teroristickými útokmi v Bruseli sa trojica samovražedných atentátnikov - Najim Laachraoui a bratia Bakraouiovci – skontaktovala so svojím šéfom v Sýrii. Navrhli mu okrem iného únos jedného alebo dvoch ľudí s cieľom vymeniť ich neskôr za, ktorí boli v tom čase vo väzení. Totožnosť nadriadeného, ktorého kontaktovali, nie je známa.Týmto spôsobom chceli z väzenia vyslobodiť napríklad Medhiho Nemmouchea, jedného z podozrivých zo spáchania útoku na bruselské židovské múzeum z roku 2014, pri ktorom zahynuli štyria ľudia. Informáciu priniesla belgická televízia a rozhlas RTBF, ktorá mala možnosť nahliadnuť do dokumentov v nájdenom počítači.Dokumenty potvrdzujú, že islamskí radikáli Laachraoui a Nemmouche bojovali v radoch takzvaného Islamského štátu v tom istom čase, boli v kontakte a navzájom sa oslovovali akoTrojica islamistov nakoniec únosy nezrealizovala, ale 22. marca spáchala samovražedné teroristické útoky na letisko a stanicu metra v Bruseli, ktoré vyžiadali viac ako tri desiatky obetí.