Bruselský primátor Charles de Brouckere bol symbolom rozvoja a pokroku

Charles de Brouckere Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 19. februára (TASR) – Stanica metra De Brouckere leží v samom centre Bruselu na najstaršej linke podzemnej dráhy. Nachádza sa len na skok od väčšiny historických pamätihodností. Nesie meno po významnom belgickom štátnikovi a azda najznámejšom bruselskom primátorovi Charlesovi de Brouckereovi.Námestie De Brouckere je v Bruseli dôležitou urbanistickou križovatkou. V 19. storočí sa námestie ocitlo na novootvorenej promenáde, ktorá dodnes spája severnú a južnú vlakovú stanicu v Bruseli. Práve z námestia viedla prvá linka podzemnej električkovej trate - neskôr metra - na východ do takzvanej európskej štvrte, na stanicu Schuman.Na stanici a rovnomennom námestí je ale najzaujímavejšia osoba, ktorej meno pripomínajú. Charles de Brouckere sa narodil vo flámskych Brugách koncom 18. Storočia. Zohral dôležitú úlohu pri vzniku moderného Belgicka v roku 1830 a v jeho začiatkoch zastával viacero ministerských postov.Do histórie sa najvýraznejšie zapísal neskôr ako prvý primátor belgickej metropoly, ktorý si získal uznanie Bruselčanov. Úradu sa ujal v roku 1848 a funkciu zastával až do smrti v roku 1860.V úlohe primátora zužitkoval svoje skúsenosti z bankovníctva, politiky aj akademickej kariéry. Bol profesorom na Slobodnej univerzite v Bruseli (Université Libre de Bruxelles), založil Belgickú banku (Banque de Belgique), ako primátor sa vyrovnal s epidémiou cholery v meste, povodňami, ale predovšetkým zmodernizoval Brusel.Vniesol poriadok do názvov ulíc v meste a mnohé z nich premenoval. Po vzore Paríža a Viedne začal v belgickej metropole budovať veľké bulváry a promenády. Dosiahol vytvorenie siete vodovodov a dlhodobo bojoval za zrušenie platenia mýta pri mestských bránach. Jeho pamiatku pripomína fontána, ktorá sa nachádza na severozápade Bruselu.Charles de Brouckere má na konte aj jeden nevšedný historický unikát. Počas rokov 1852-55 mali spolu so svojím bratom v rukách dva kľúčové politické posty. Kým Charles bol dlhodobo primátorom Bruselu, jeho brat Henri bol v týchto rokoch belgickým premiérom.Výsledky práce, ktoré za sebou zanechal Charles de Brouckere, ukazujú, že jediný človek dokáže na meste zanechať stopu, ktorá je viditeľná aj viac ako 150 rokov po jeho smrti. Právom po ňom Belgičania nazvali námestie aj stanicu metra ležiace v epicentre jeho urbanistických počinov.