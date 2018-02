Bruselský súd sa počas procesu so Salahom Abdeslamom zmení na pevnosť

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 2. februára (TASR) - Najvýznamnejšia súdna budova v Belgicku, takzvaný Palác spravodlivosti, sa v pondelok 5. februára premení na pevnosť. Bruselský súd sa bude v tento deň zaoberať prípadom Salaha Abdeslama a Soufiena Ayariho. Tí sú obvinení z účasti na prestrelke s políciou v bruselskej štvrti Forest, ku ktorej došlo týždeň pred bombovými útokmi v Bruseli z 22. marca 2016.Televízna stanica RTBF v piatok upozornila, že Salah Abdeslam, ktorý je za účasť na atentátoch z 13. novembra v Paríži väznený za extrémne prísnych podmienok vo Francúzsku, bude za účelom súdneho pojednávania vydaný do Bruselu. Belgická strana situáciu nechce podceniť a pripravila mimoriadne bezpečnostné opatrenia vo vnútri budovy a v okolí.V rozľahlej budove, ktorá je väčšia ako Chrám Svätého Petra vo Vatikáne, bude rozmiestnených okolo 200 policajtov. Ďalších niekoľko stoviek ich kolegov bude kontrolovať situáciu pred budovou na Námestí Poelaert a v okolitých uliciach. Pri vstupe do budovy budú musieť prejsť všetci mimoriadnou bezpečnostnou kontrolou - sudcovia, právnici, zamestnanci súdu a novinári.Predseda prvostupňového súdu Luc Hennart pre RTBF priznal, že pôjde oa súdna budova bude počas trvania procesu prakticky izolovaná od zvyšku sveta. Postihne to tisícky občanov, ktorí každodenne prichádzajú na súd riešiť bežné právne a súdne záležitosti.(spravodajca TASR Jaromír Novak)