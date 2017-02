Brust je brankár, nie klaun. Říha vidí v sezóne aj pozitíva

Tréner Slovana Bratislava Miloš Říha verí, že je reálne, aby 'belasí' aj v nasledujúcom ročníku hrali v KHL.

BRATISLAVA 15. februára - Tréner hokejového Slovana Bratislava Miloš Říha po poslednom zápase klubu v základnej časti nadnárodnej KHL 2016/2017 bol síce sklamaný z toho, že jeho zverenci nepostúpili do play-off, na druhej strane vidí v aktuálnej sezóne aj dosť pozitív.



"Nepodarilo sa nám postúpiť, ale dosť nám v sezóne aj vyšlo. Nazbierali sme mnoho bodov, ale napokon to nestačilo. Hneď v úvode sa nám zranil dôležitý hráč Radek Smoleňák a potom sa to počas celej sezóny s nami ťahalo. Jeden hráč sa vrátil a ďalší dvaja sa zranili. Neboli to drobnosti, ale zlomeniny či otrasy mozgu," povedal hlavný kouč Slovana po stredajšom domácom triumfe nad Medveščakom Záhreb 7:5.

Odporúčame:



Video: Slovan ukončil sezónu výhrou, padol tucet gólov

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Miloš Říha verí, že je reálne, aby "belasí" aj v nasledujúcom ročníku hrali v KHL. "Myslím si, že každý vo vedení klubu urobí všetko, aby Slovan pokračoval v tejto súťaži," povedal.Počas sezóny mal tréner Slovana niekoľkokrát ťažké srdce na brankára Barryho Brusta, ktorý však bol miláčikom tribún. "Chápem, že sa to fanúšikom páči. On je však brankár, nie klaun. A divákom sa páči ako klaun. Bol to náš víťazný gólman, ale dosť duelov nám aj prehral," prezradil 58-ročný český kormidelník.Smerom k budúcej sezóne navyše prezradil: "Čo sa týka hráčov, ktorí tu zostanú aj cez leto, tak záleží na tom, koľkí tu chcú zostať. Pamätám si napríklad to, že zmluvu má brankár Brust, ale aj obrancovia Meszároš, Ďaloga či Švarný. Myslím si, že je celkom slušná šanca, aby si Slovan udržal napríklad aj Chipchuru."Slovan doteraz v KHL odohral päť sezón, do play-off postúpil iba dvakrát. V ročníku 2016/2017 sa po nevydarenom úvode dostal v decembri na víťaznú "vlnu", no v úvode februára definitívne prišiel o šancu na prienik do bojov o Gagarinov pohár.