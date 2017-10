Bryan Adams Foto: TASR/Ivan Majerský Foto: TASR/Ivan Majerský

Bratislava 19. októbra (TASR) - Ikonický pesničkár Bryan Adams vydáva nový singel Please Stay, ktorý pochádza z pripravovaného best of albumu Ultimate. Album sumarizuje jeho hviezdnu kariéru, trvajúcu už niekoľko dekád. Okrem devätnástich večných hitov, v tónoch dnes už klasického pohodového rocku a nezameniteľných poprockových balád, sa na kompilácii objavia aj dve nové skladby. Jednou z nich je práve Please Stay.komentuje nové songy Adams.Kanaďan Bryan Adams patrí medzi najvýraznejších spevákov a skladateľov populárnej hudby 80. a 90. rokov. Neformálne oblečený sympaťák v džínsoch a bielom tričku, s elektrickou gitarou v ruke, prezentujúci svoje poprockové balady, si získal srdcia fanúšikov na celom svete. Bol tiež ocenený Radom Kanady a Radom Britskej Kolumbie za svoj prínos v oblasti populárnej hudby a za dobročinné akcie. Od roku 1998 má svoju hviezdu na Kanadskom chodníku slávy a v roku 2006 bol uvedený do hudobnej siene slávy.Informáciu pre TASR poskytla PR manažérka Dominika Dirgasová.