BSK: Adrenalínová prechádzka okolo UFA aj vďaka župe

BRATISLAVA 31. októbra 2017 (WBN/PR) - Krajská organizácia cestovného ruchu Bratislava Region Tourism cez svoju dotačnú schému na podporu rozvoja cestovného ruchu v regióne podporila 17 projektov. Jedným z nich bola aj Adrenalínová Bratislava. Už od apríla budúceho roka sa tak bude môcť každý, kto sa nebojí výšok, prejsť okolo vyhliadkovej veže bratislavského UFA alebo spustiť sa z nej lanovkou dolu na pláž pod Ufom.vyjadril sa výkonný riaditeľ Krajskej organizácie cestovného ruchu BRT Lukáš Dobrocký.Zámerom dotačnej schémy KOCR BRT na podporu rozvoja cestovného ruchu v regióne na rok 2017 bola podpora tvorby a rozvoja kľúčových produktov destinácie, vytvárať podmienky pre rozvoj aktivít v oblasti cestovného ruchu v regióne, prispieť k rozvoju nových produktov a atraktivít, ktoré pomôžu zvyšovať atraktívnosť regiónu, podporovať marketingové aktivity, ktorými sa zviditeľnia tak nové produkty cestovného ruchu, ako aj už existujúce, ktoré svojou podstatou zvýšia atraktivitu regiónu, podporovať aktivity, ktoré prispejú k zachovaniu a ďalšiemu rozvíjaniu jedinečných hodnôt historického a kultúrneho dedičstva v regióne.doplnil Lukáš Dobrocký, výkonný riaditeľ Krajskej organizácie cestovného ruchu BRT.Zvýšiť atraktivitu kraja, prilákať turistov objavovať jeho dominanty ako aj ešte viac prispieť k rozvoju cestovného ruchu v regióne môže aj unikátny projekt Adrenalínová Bratislava, ktorá svojimi adrenalínovými aktivitami - Skywalk a UFO Ianovka chce prilákať do mesta a do kraja väčší počet turistov, čím by sa zvýšila aj vyťaženosť ubytovacích a gastronomických zariadení. Nakoľko sa takýto produkt vyskytuje v Európe len v estónskom Talline, má výborný predpoklad aj na zviditeľnenie tejto atraktivity, ale aj mesta a regiónu v zahraničí.povedala Patrícia Berezna, marketingová manažérka vyhliadkovej veže UFO.Podobné adrenalínové aktivity sú napríklad v kanadskom Toronte či na Novom Zélande. Už od budúcej jari sa tak budú môcť návštevníci prejsť po vonkajšom parapete a vidieť tak bratislavské Staré Mesto a Petržalku z vtáčej perspektívy. Návštevník bude neustále istený dvoma bezpečnostnými systémami a bude s ním aj inštruktor. Maximálna hmotnosť návštevníka je 140 kilogramov. Viac sa k technickým parametrom vyjadril Henrich Bartovič, zhotoviteľ projektu: