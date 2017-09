BSK: Ďalšia pomoc rodinám s deťmi so zdravotným znevýhodnením

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 11. septembra 2017 (WBN/PR) - Bratislavská župa zriadila začiatkom tohto roka terénnu sociálnu službu - Službu včasnej intervencie pre rodiny s deťmi s oneskoreným, nerovnomerným alebo rizikovým vývinom a so zdravotným postihnutím do siedmych rokov. Poskytuje ju Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka, zariadenie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.Služba včasnej intervencie bola zaregistrovaná 1. januára 2017 pri Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka, ako detašované pracovisko a jej zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj. Jej poslaním je podporiť a sprevádzať rodinu s dieťaťom so zdravotným postihnutím, pomôcť im zorientovať sa v náročnej životnej situácii, aby mohli žiť život podľa vlastných predstáv s dostatočnou a včasnou pomocou, ako aj pomôcť im nájsť vlastné zdroje pre ich plnohodnotný a kvalitný život. V súčasnosti pracovníci Služby včasnej intervencie poskytujú pravidelne službu jedenástim rodinám s deťmi so zdravotným postihnutím.Poradcovia včasnej intervencie prichádzajú priamo do rodín. Odľahčia tak rodinu od cestovania a dochádzania za službou, čím sa služba stáva dostupnejšou a cielenou. Odborníci, ako napríklad liečebný pedagóg, logopéd, sociálny terapeut, sociálny pracovník či fyzioterapeut prichádzajú do rodiny, ktorú podporujú pri hľadaní riešení, rodičom poskytujú potrebné informácie, radia v sociálnej a terapeutickej oblasti, sprostredkovávajú kontakty na odborníkov z rôznych oblastí, pomáhajú pri výbere a zaobstaraní rehabilitačných a stimulačných pomôcok. Terénna služba včasnej intervencie je bezplatná a podporovaná Bratislavským samosprávnym krajom.ozrejmil na základe skúseností jeden z poradcov služby včasnej intervencie.Bližšie informácie o Službe včasnej intervencie sa dozviete na webovej stránke www.sibirka.sk a na mobilnom čísle: +412 948 949 239style="text-decoration: underline">BSK: Ďalšia pomoc rodinám s deťmi so zdravotným znevýhodnením © SITA Všetky práva vyhradené.