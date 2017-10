BSK: Ekocentrá súčasťou koncepcie envirovzdelávania

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 30. októbra 2017 (WBN/PR) - Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s odborníkmi z neziskového sektora Špirála ako celoštátnej siete organizácií venujúcich sa environmentálnej výchove a vzdelávaniu na Slovensku pripravuje „Koncepciu budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v bratislavskom regióne". Verejná odborná prezentácia vytvorenej Koncepcie regionálnym partnerom kraja je plánovaná na 15.11.2017 v priestoroch BSK.zhrnul predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.Cieľom dokumentu „Koncepcia budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v BSK" je podpora výučby environmentálnej výchovy a prírodovedných predmetov pre všetky vekové kategórie žiakov a študentov prostredníctvom rozvoja environmentálno-vzdelávacích centier na území kraja, zvyšovanie environmentálneho povedomia širokej verejnosti prostredníctvom vhodných aktivít a rozvoj služieb v oblasti ekoturizmu.Koncepcia, ktorú BSK predstaví v polovici novembra, zanalyzuje platnú legislatívu v SR a predstaví časti dotýkajúce sa environmentálnej výchovy, lesnej pedagogiky, ekocentier, lesných škôl a eko-turizmu. Následne poskytne návrhy na zlepšenie legislatívy v danej oblasti, pričom bude vychádzať z podnetov priamo z územia, teda od starostov a primátorov, ale záležať bude aj na skúsenostiach a názoroch pedagógov, vedeckých odborníkov, občianskych združení a iných relevantných subjektov aktívne sa zaoberajúcich danou témou. Rešpektovať bude aj zahraničnú legislatívu. Súčasťou dokumentu „Koncepcia budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v BSK" bude aj analýza súčasných učebných osnov v oblasti environmentálnej výchovy, ekológie a lesnej pedagogiky na základných a stredných školách. Dôležitou časťou bude aj identifikácia a popis vybraných úspešne fungujúcich centier a ich sietí v zahraničí, najmä v Českej republike, ktoré by mohli slúžiť ako dobré príklady pri budovaní centier a ich siete v kraji, a zároveň by sa mohli stať ich budúcimi partnermi na aktívnu cezhraničnú spoluprácu.Koncepcia bude akceptovať aj charakteristiku štyroch vybraných mikroregiónov BSK, teda Záhorie, Malé Karpaty, Podunajsko a Bratislava. Zameria sa najmä na zhodnotenie prírodného potenciálu územia, popis najvýznamnejších či jedinečných biotických a abiotických prvkov prírodného prostredia subregiónu, opis typických biotopov daného územia, dopravnú dostupnosť, identifikáciu prírodných a kultúrno-historických turistických atraktivít v mikroregiónoch, kvality eko-turistickej infraštruktúry, pripravenosť a najmä vôľu relevantných subjektov.V strategickej časti sa bude „Koncepcia budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v BSK" venovať návrhu funkčnej hierarchickej siete centier na území BSK, pričom bude rešpektovaný princíp, že na území BSK vznikne jedno regionálne centrum, ktoré bude zastrešovať jednotlivé subjekty environmentálnej výchovy a ekoturizmu v BSK. V každom mikroregióne má vzniknúť aspoň jedno environmentálno-vzdelávacie centrum.Súčasťou bude aj mapový výstup s identifikovanými lokalitami s vysokým potenciálom pre vznik/podporu už existujúcich environmentálno-vzdelávacích centier všetkých hierarchických úrovní. Záver „Koncepcie budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v BSK" bude návrh akčného plánu (minimálne v dvoch variantoch) s časovým a finančným plánom a určením zodpovednosti za jednotlivé kroky. Na základe Akčného plánu BSK plánuje kraj v budúcnosti spolu s mestskou časťou Bratislava-Čunovo a Štátnou ochronou prírodu využiť objekty národnej kultúrnej pamiatky (NKP) kaštieľa a sýpky v bratislavskom Čunove na vytvorenie regionálneho ekocentra so vzdelávacími aktivitami pre mládež.