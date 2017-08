BSK hľadá zhotoviteľa rekonštrukcie synagógy v Senci

Na snímke synagóga v Senci Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. augusta (TASR) – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) hľadá zhotoviteľa rekonštrukcie seneckej synagógy. Výzvu na predkladanie ponúk dnes BSK zverejnil vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).Predpokladaná hodnota zákazky je 1.216.800 eur bez DPH. Okrem rekonštrukcie samotnej národnej kultúrnej pamiatky zahŕňa výstavbu infopavilónu, úpravu areálu a vonkajších prípojok inžinierskych sietí.Zrekonštruované priestory synagógy by mali poskytnúť priestor pre prezentáciu muzeálnej expozície dejín židovskej kultúry a konanie najrozličnejších kultúrnych podujatí. Záujemcovia môžu ponuky predkladať do 18. septembra.Návrh odkúpiť a zrekonštruovať seneckú synagógu a vytvoriť polyfunkčné kultúrne centrum so stálou expozíciou židovskej kultúry schválili poslanci BSK v júni 2015. Rekonštrukciu bude kraj financovať z vlastných zdrojov, s investíciou rátal aj v tohtoročnom rozpočte.Pôvodná synagóga v Senci bola postavená v roku 1825. Bola jedinou židovskou modlitebňou v okolí a koncom 19. storočia prestala pre početnú židovskú komunitu kapacitne vyhovovať a preto bola komplexne prestavaná. Súčasná budova je postavená v eklekticko-orientálnom (maurskom) štýle s prvkami secesie, dokončená bola v roku 1904.Synagóga slúžila svojmu účelu do roku 1948, po znárodnení sa využívala ako sýpka, neskôr ako sklad chemikálií a v zime vianočných stromčekov. V rámci reštitúcií po roku 1989 bola prinavrátená pôvodnému vlastníkovi - Ústrednému zväzu židovských náboženských obcí (ÚZŽNO) v SR.