BSK: Lamač a Dúbravku spojí cyklolávka

BRATISLAVA 22. septembra 2017 (WBN/PR) - Dve mestské časti Bratislavy – Lamač a Dúbravku - spojí v budúcnosti cyklomost. Počas dnešného rána bol uskutočnený a vyvŕtaný prieskumný vrt, ktorý je prvým krokom k uskutočneniu tohto kľúčového projektu, ktorý vzniká v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom.Vrtná súprava urobila dnes prvé prieskumné vrty v Lamači, ktoré sú nevyhnutné na založenie stavby a aj geologické pomery sú priaznivé. Hladina podzemnej vody sa nevyskytuje do 10 metrov, čo je pozitívna informácia a aj to, že most bude zakladaný v ílovitých pieskoch s úlomkami granitu, čo je vhodná základová pôda.povedal Peter Šramko, starosta MČ Bratislava – Lamač, ktorého doplnil vicestarosta Lukáš Baňacký