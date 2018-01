BSK má nové pravidlá pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb

Ilustračná foto Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. januára (TASR) – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) bude neverejným poskytovateľom sociálnych služieb prispievať na ich činnosť podľa nových pravidiel. Krajskí poslanci v piatok schválili novelizované všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktoré zosúlaďuje doterajšiu smernicu s novelizovaným zákonom o sociálnych službách.V rámci zákonnej novely, ktorú prijal parlament koncom minulého roka a ktorá začala platiť od januára tohto roka, sa mení spôsob určenia výšky finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby zo strany vyšších územných celkov (VÚC), v súvislosti s úpravou spolufinancovania vybraných druhov sociálnych služieb prostredníctvom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR. Novela rozšírila aj okruh sociálnych služieb, na prevádzku ktorých sú VÚC povinné neverejným poskytovateľom, pri splnení zákonných podmienok, prispieť na prevádzku sociálnej služby.V navrhovanom VZN sa v súlade so zákonom definuje, pri akých druhoch sociálnych služieb môže BSK poskytnúť neverejnému poskytovateľovi príspevok na zabezpečenie sociálnej služby, predpis tiež upravuje podmienky poskytovania príspevku z verejných zdrojov.uviedol pre TASR podpredseda kraja Mikuláš Krippel, ktorý má v gescii práve sociálnu oblasť. Finančné príspevky, ktoré kraj zo zákona musí poskytovať, upravuje priamo zákon o sociálnych službách.zdôraznil Krippel.Kraj však podľa neho vychádza aj v ústrety neverejným poskytovateľom v prípade poskytovania finančného príspevku na prevádzku. Po novom ide o finančný príspevok pri odkázanosti na sociálnu službu v pobytovom zariadení, ktorú do kompetencie prevzal rezort práce. Prijaté VZN kraja pojednáva v tejto súvislosti zároveň o tom, že v prípade, ak takýto príspevok ministerstvo z istých dôvodov neposkytne, resp. nestihne poskytnúť včas, môže oň prevádzkovateľ požiadať BSK a ten mu ho vyplatí preddavkovo. Ide napríklad o prípady, kedy ministerstvo vydá rozhodnutie o neposkytnutí príspevku, alebo keď organizácia vznikne v priebehu roka, prípadne v tom čase rozšíri svoje pôsobenie.Nový systém financovania sociálnych služieb má podľa ministerstva práce zefektívniť systém viaczdrojového financovania, a to vďaka zavedeniu príspevku podľa stupňa odkázanosti pre neverejných a obecných zriaďovateľov. Štát by tak mal z finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu zabezpečiť spolufinancovanie neverejných poskytovateľov sociálnych služieb na lokálnej i regionálnej úrovni.