BSK: „Malokarpatský expres“ štartuje

BRATISLAVA 6. septembra 2017 (WBN/PR) - Bratislavský samosprávny kraj otvára turistickú autobusovú linku „Malokarpatský expres", ktorý bude prechádzať naprieč Malými Karpatami. K turisticky najvýznamnejším lokalitám tohto regiónu sa návštevníci budú môcť zviesť od 15. septembra 2017.ozrejmil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.Turistický autobus „Malokarpatský expres" bude premávať každú sobotu a nedeľu a počas štátnych sviatkov na trase Bratislava–Budmerice cez Svätý Jur, Pezinok, Vinosady, Modru, Dubovú a Častú, so zachádzkami do Slovenského Grobu, na Zochovu chatu a na Červený Kameň. Premávať bude trikrát za deň, takže cestujúci môžu navštíviť aj viacero cieľov súčasne - či už kultúrno-historických alebo vinársko-gastronomických.Jednodňový cestovný lístok je možné zakúpiť za 6 eur, resp. dvojdňový za 10 eur. Cestujúci si lístky môžu zakúpiť priamo u vodiča autobusu, pričom turistická karta Bratislava City Card umožňuje cestu zdarma. V nízkopodlažnom autobuse určenom pre prímestskú autobusovú dopravu je možná aj preprava bicyklov.Prvý autobus odštartuje v piatok 15. septembra 2017. V tento, ale aj počas dvoch nasledujúcich dní spojí „Malokarpatský expres" dve tradičné vinobrania a to v Rači, kde bude aj výnimočne zastavovať, a Modre. O týždeň neskôr sa to bude týkať aj obľúbeného vinobrania v Pezinku a 17. až 18. novembra aj Dní otvorených pivníc Malokarpatskej vínnej cesty. Na záver prevádzkovej sezóny, 15. až 17. decembra bude možné s Malokarpatským expresom navštíviť Pezinské vianočné trhy.