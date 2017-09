BSK: Na vinobranie Malokarpatským expresom už zajtra

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 21. septembra 2017 (WBN/PR) - „Malokarpatský expres" spustil svoju prevádzku minulý týždeň 15. septembra 2017 a postupne si získava obľubu tak u domácich obyvateľov ako aj u turistov. Turistický autobus premáva každú sobotu a nedeľu a aj počas štátnych sviatkov. Výnimkou však bude tento piatok, kedy sa ním bude môcť zviesť na pezinské vinobranie.povedal bratislavský župan Pavol Frešo.Malokarpatským expresom bude možné navštíviť aj blížiace sa víkendové podujatie Pezinské vinobranie. Výnimočne nebude jazdiť len v sobotu a nedeľu, ale naprieč Malými Karpatmi a zároveň aj do Pezinka bude návštevníkov voziť už v piatok 22. septembra 2017.Turistická linka premáva trikrát za deň a to každú sobotu a nedeľu a aj počas štátnych sviatkov na trase Bratislava–Budmerice cez Svätý Jur, Pezinok, Vinosady, Modru, Dubovú a Častú, so zachádzkami do Slovenského Grobu, na Zochovu chatu a na Červený Kameň. Lístky sa dajú zakúpiť priamo u vodiča autobusu a turistická karta Bratislava Card umožňuje cestu zdarma. Jednodňový cestovný lístok stojí 6, víkendový 10 eur. Autobusovou turistickou linkou sa dá zviesť dokonca aj s bicyklami.„Malokarpatský expres" vznikol v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom v spolupráci s autobusovým dopravcom Slovak Lines a oblastnou organizáciou cestovného ruchu Malé Karpaty v Modre.Zároveň upozorňujeme vodičov, že z dôvodu konania VINOBRANIA v Pezinku bude zmenená organizácia dopravy a to od 21.9.2017 do 25.9.2017 (štvrtok od 4:00 hod.–pondelok do 9:00 hod.)Riešenie autobusových zastávok posilovými spojmi Slovak Lines bude nasledovné:- zastávka Pezinok, nám. v obidvoch smeroch bude premiestnená na zastávku Pezinok, Jesenského ul., okrem spojov v smere do Malaciek, sídliska Sever a Nemocnice- zastávky Pezinok,Trnavská ul.; Pezinok,Kupeckého ul. hostinec; Pezinok,Kupeckého ul.ZŠ; Pezinok,Suvorovova ul.; Pezinok,Rázusova ul.rázc. a Pezinok,Šenkvická ul. v obidvoch smeroch budú bez náhrady dočasne zrušenéObchádzkové trasy budú vyznačené dopravným značením a povedú nasledovne:- po uliciach- po uliciach Bratislavská, Jesenského; s obsluhou zastávky