BSK: Nový školský rok s takmer 3700 župnými prvákmi

BRATISLAVA 4. septembra 2017 (WBN/PR) - Po skončení letných prázdnin sa dnes opäť študentmi zaplnili školské lavice a triedy. Do škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja nastúpilo od 4. septembra 2017 takmer 3 700 prvákov. Tri triedy s prvákmi pribudli aj na SOŠ chemickej v bratislavskom Vlčom hrdle. O študentov sa postará vďaka Memorandu o spolupráci aj Slovnaft.povedal predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.Pred prázdninami, 26. júna 2017, podpísali zástupcovia SOŠ chemickej vo Vlčom hrdle, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, a zástupcovia spoločnosti Slovnaft a.s. Memorandum o spolupráci. Memorandum zabezpečuje študentom ubytovanie v ubytovacom zariadení spoločnosti pre 56 študentov a žiaci študijného odboru chemik operátor majú zadarmo aj cestovné a stravu. Jedným z benefitov pre študentov je aj príležitosť pracovať v rafinérii po dobu 12 mesiacov s možnosťou predĺženia zmluvy.vyjadril sa Roman Csabay, riaditeľ Odboru školstva, mládeže a športu BSK.Stredná odborná škola chemická vo Vlčom hrdle má dlhoročnú tradíciu vo výchove odborníkov v chemickom sektore. Škola má moderné vybavenie a pravidelne investuje do modernizácie a jej žiaci sa pravidelne zúčastňujú medzinárodných súťaží.dodala riaditeľka bratislavskej SOŠ chemickej vo Vlčom hrdle Silvia Loffayová.V školskom roku 2017/18 sa na župných školách začnú vyučovať nové študijné odbory:- 7902 J 01 gymnázium – matematika v osemročnom štúdiu na Gymnáziu, Grösslingová 18, Bratislava (experimentálne overovanie)- 2561 M informačné a sieťové technológie do siete na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej, Hálova 16, Bratislava- 8290 M masmediálna tvorba na Strednej umeleckej škole scénického výtvarníctva, Sklenárova 7, Bratislava- 3968 M logistika na Spojenej škole s vyučovacím jazykom maďarským, Lichnerova 71, Senec- 7670 M pedagogický asistent na Strednej odbornej škole pedagogickej, Bullova 2, BratislavaZmluvy o duálnom vzdelávaní podpísalo pre tento školský rok 35 zamestnávateľov s 9 strednými odbornými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, ktorí ponúkali 355 miest pre žiakov. Reálne sa do systému duálneho vzdelávania v školskom roku 2016/17 zapojilo 23 zamestnávateľov a 171 žiakov. Najväčší počet žiakov v duálnom vzdelávaní je v SSOŠ automobilovej – Duálna akadémia.Bratislavský samosprávny kraj je zriaďovateľom 56 stredných škôl, z toho 14 gymnázií a 35 stredných odborných škôl, 3 spojených škôl, 2 konzervatórií, 2 jazykových škôl. Od septembra nastúpi na 8-ročné gymnáziá 456, na SOŠ a 4- a 5-ročné gymnáziá 3226 študentov. Spolu tak do školských lavíc nastúpi 3682 prvákov.