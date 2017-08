SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 31. augusta 2017 (WBN/PR) - Bratislavský samosprávny kraj zabezpečení linku 525 Bratislava – Chorvátsky Grob a naspäť. Tú doteraz zabezpečoval Dopravný podnik Bratislava. Z dôvodu vypovedania zmluvy zo strany obce Chorvátsky Grob, zabezpečí túto linku v plnom rozsahu BSK a to autobusmi spoločnosti Slovak lines v štandardnom režime v zmysle plánu dopravnej obslužnosti kraja a to s účinnosťou od 1. septembra 2017.povedal predseda BSK Pavol Frešo.Ide o 31 párov spojov v pracovné dni a 10 párov spojov počas voľných dní, čo zodpovedá súčasnému rozsahu dopravy zabezpečovanej Dopravným podnikom Bratislava, a.s. Všetky spoje budú premávať po trase Bratislava, Shopping Palace – Vajnory – Ch. Grob, Čierna Voda – Ch. Grob, námestie. Tri spoje začínajú a končia na Autobusovej stanici Mlynské nivy.dodal Ladislav Csáder, riaditeľ Odboru dopravy.style="text-decoration: underline">BSK: Spojenie Bratislavy s Chorvátskym Grobom bude zabezpečovať už len BSK © SITA Všetky práva vyhradené.