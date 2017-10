BSK: Sviatok piva – Bratislavský Októberfest sa začne už tento piatok

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 5. októbra 2017 (WBN/PR) - Šestnásť domácich pivovarov z Bratislavy a Bratislavského kraja ako aj viacero hosťujúcich pivovarov z iných častí Slovenska, Moravy a bavorského Mníchova, strediska tradície Októberfestu, zaujímavý hudobný program, bohatá ponuka gastro špecialít, FarmFest, župná zabíjačka. To všetko čaká na návštevníkov tretieho ročníka podujatia Bratislavský Októberfest, ktorý svoje brány oficiálne otvorí už tento piatok o 15:00 na Fajnorovom nábreží v Bratislave. Jeho spoluorganizátorom je aj Bratislavský samosprávny kraj.ozrejmil Lukáš Dobrocký, výkonný riaditeľ Krajskej organizácie cestovného ruchu Bratislava Region Tourism, ktorý zároveň doplnil:Tretí ročník podujatia Bratislavský Októberfest sa uskutoční v piatok a sobotu 6. -7. októbra 2017 v Bratislave na Fajnorovom nábreží pri Starom moste a na Gondovej ulici na parkovisko pred FFUK. Jeho organizátormi sú Bratislavský okrášľovací spolok, Krajská organizácia cestovného ruchu Bratislava Region Tourism a Minipivovar.sk a spoluorganizátormi Bratislavský samosprávny kraj a mestská časť Bratislava – Staré mesto. Dlhodobou víziou bratislavskej župy je prostredníctvom tohto podujatia postupne oživiť pivo ako tradičný produkt regiónu, prispieť k rozmachu domácich, lokálnych pivovarov, zaradiť festival na mapu tradičných podujatí a pospájať malé lokálne pivovary do „pivnej cesty“. Bratislavský samosprávny kraj dlhodobo vedie štatistiky návštevnosti. Celkový nárast počtu turistov bol v prvom polroku 2017 viac ako deväť-percentný, oproti prvému polroku 2016. Rovnako vzrástol aj počet zahraničných turistov a v prvom polroku 2017 na 43,64% zahraničných návštevníkov. Takmer každý druhý zahraniční turista, ktorý prekročil hranice Slovenska, mieril práve do bratislavského regiónu.Minulý rok sa Bratislavský Októberfest konal na petržalskom Tyršovom nábreží, kedy naň zavítala tisícka návštevníkov a stalo sa obľúbeným a vyhľadávaným dvojdňovým podujatím.vyjadril sa Maroš Mačuha z Bratislavského okrášľovacieho spolku.Bratislavský Októberfest je zameraný na malé remeselné pivovary a aj tento rok bude prezentovať to najlepšie z pivovarníctva v bratislavskom regióne. Okrem malých a kočovných pivovarov Bratislavy a Bratislavského regiónu, budú súčasťou festivalu aj viacero hosťujúcich pivovarov z iných častí Slovenska, Moravy a bavorského Mníchova, dokonca priaznivci zlatistého moku si prídu na svoje aj pri množstve pivných špeciálov vo fľaškách z celého sveta.povedal na záver za Minipivovar.sk Michal Pápeš.Hudobný program aktuálneho tretieho ročníka Bratislavskéo Októberfestu je nasledovný:12:00 – 15:00 DJ RALF / punk, HC, indie15:00 Oficiálne otvorenie15:15 – 17:00 GRAMOPHON BROTHERS shellack duo / foxtrot / tango / swing / jazz17:00 – 18:00 GULERVÁČ / fuck´n´roll18:00 – 19:00 PARTYZÁNI / punk´n´roll19:00 - 20:00 Mr. TEDDY and the SIDEKICKS / rockabilly20:00 – 21:00 RAMONES Bratislava / punk´n´roll21:00 – 22:00 KARPINA / bratislavská legenda punk rocku12:00 DJ DIABLO / indietronica djs15:00 TALKSHOW DJ´s / indie16:00 TALKSHOW / indie pop18:00 FRESH OUT OF THE BUS / indie19:00 FISHFACE / nu metal20:00 KING SHAOLIN / indie popstyle="text-decoration: underline">BSK: Sviatok piva – Bratislavský Októberfest sa začne už tento piatok © SITA Všetky práva vyhradené.