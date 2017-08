BSK: Termín podania návrhu na Ocenenia BSK predĺžené

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 30. augusta 2017 (WBN/PR) -udelí ocenenia tým, ktorí sa zaslúžili o rozvoj Bratislavského kraja a života jeho občanov. Navrhnúť ich môžu obyvatelia kraja, organizácie a inštitúcie so sídlom v kraji. Do ukončenia termínu na podanie návrhu zostávajú ešte dva mesiace, nakoľko sa deadline predĺžil z 31. augusta až na 30. októbra 2017.povedal predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.Vyplnený prihlasovací formulár, ktorého nevyhnutnou súčasťou je stručný životopis nominovaného alebo ekvivalentný záznam aktivít a úspechov v prípade nominácie organizácie, ako aj vlastnoručný podpis nominovaného, treba doručiť na Úrad BSK do 30. októbra 2017. A to buď elektronicky na emailovú adresu nominacie@region-bsk.sk alebo poštou na adresu Bratislavský samosprávny kraj, oddelenie propagácie, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05, Bratislava.