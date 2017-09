SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 8. septembra 2017 (WBN/PR) - Potenciálni záujemcovia, ktorí by chceli postaviť a prevádzkovať rodinný park v Petržalke, môžu svoje ponuky predkladať v zmysle súťaže do 9. októbra 2017.povedal dnes Pavol Frešo, bratislavský župan.Na úrad sa obrátil záujemca, ktorý požiadal BSK o preklad súťažných podkladov do angličtiny. Súťaž bola vyhlásená 21. júla 2017.Bratislavský samosprávny kraj je od roku 2008 majiteľom pozemkov s výmerou viac ako 8 hektárov na okraji Mestskej časti Bratislava – Petržalka, ktorej zástupcovia takisto súhlasili s vybudovaním rodinného parku. Rovnako s jeho vznikom súhlasilo aj 87% prítomných poslancov na pracovnom zastupiteľstve Bratislavského samosprávneho kraja 16. decembra 2016. Táto lokalita je aj v Územnom pláne Hlavného mesta SR – Bratislavy definovaná ako územie pre šport.style="text-decoration: underline">BSK : Termín súťaže na koncesionára pre rodinný park je predĺžený © SITA Všetky práva vyhradené.