BSK: V kraji pribudla ďalšia plaváreň

BRATISLAVA 7. septembra 2017 (WBN/PR) - Študenti, ale aj verejnosť môžu využívať všetky možnosti zrekonštruovanej plavárne na Strednej odbornej škole hotelových služieb a obchodu Na pántoch 9 v Bratislave, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Práce na rekonštrukcii bazéna trvali päť mesiacov a boli ukončené 31. júla 2017.vyzdvihol prínos školy pre kraj bratislavský župan Pavol Frešo.Rekonštrukcia bazénu na SOŠ hotelových služieb a obchodu sa začala 27. februára 2017 a zahŕňala opravu bazénovej haly, bazénového telesa, šatní ako aj technologickej časti. Konkrétne práce pozostávali z búrania obkladov a dlažieb v hale, demontáže kovových stien presklenia a okien, zhotovenia poterov a tepelných izolácii podláh, hydroizolácie podláh, podlahového vykurovania, obkladov a dlažieb, malieb a náterov, montáže presklených stien a okien. Rovnako aj na bazénovom telese boli zbúrané obklady a dlažby, zhotovené potery a omietky, hydroizolácia podláh a stien, dané nové obklady a dlažby a odvodňovacie žľaby. Búranie obkladov a dlažieb, demontáž kovových stien presklenia a okien, nové potery a tepelné izolácie podláh, hydroizolácie podláh a stien, nové obklady, dlažby, maľby a nátery boli uskutočnené aj v šatniach. Ďalej sa realizovala aj výmena dvier a zárubní, zariaďovacích zariadení / WC, umývadla, sprchy/ ako aj rozvodov kanalizácie a vody. Kompletne bola vymenená technologická časť bazéna a odskúšané vzduchotechnické zariadenie. Práce boli ukončené a bazén bol odovzdaný do užívania 31. júla 2017. Celkové náklady na rekonštrukciu sa vyšplhali na 381 353,53 € s DPH.vyjadril sa podpredseda BSK Igor Bendík.Župná poslankyňa Anna Zemanová doplnila, žeOtvorenie novej školskej plavárne bolo zároveň spojené s oslavami 40. výročia založenia školy. Záujemcovia mohli osobne navštíviť jednotlivé strediská školy, nazrieť do odborných učební či záujmových útvarov CVČ. SOŠ hotelových služieb a obchodu má bohatú tradíciu vo výchove a vzdelávaní žiakov v študijných a učebných odboroch zameraných na oblasti obchodu, služieb v oblasti spoločného stravovania, hotelových služieb a cestovného ruchu. Základom vzdelávania na škole je kvalitná odborná príprava, získavanie zručností v renomovaných hoteloch, reštauráciách, cestovných kanceláriách a obchodných reťazcoch. Rovnako sa kladie dôraz na kvalitnú jazykovú prípravu, rozšírené vzdelávanie v spoločensko-vednej oblasti, ako aj bohaté možnosti športového a kultúrneho vyžitia. Súčasťou školy je školský internát poskytujúci ubytovanie mimobratislavským žiakom. Ako jediná stredná škola v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja škola prevádzkuje Centrum voľného času, ktoré poskytuje žiakom stredných a základných škôl z okolia bohaté možnosti rozvoja svojho nadania.povedala riaditeľka SOŠ HSaO Mária Katreniaková.Bratislavský samosprávny kraj zároveň 4. septembra ukončil rekonštrukčné práce školského bazénu na Gymnáziu Ladislava Novomeského v Bratislave, kde bola vymenená a doplnená bazénová technológia. Vymenené boli filtre, čerpadlá a rozvody. V súčasnosti je v skúšobnej prevádzke a od 11. septembra 2017 bude daný do užívania. Okrem žiakov v ňom dostane priestor na plávanie aj verejnosť. Rekonštrukcia bazéna stále cca 110 384 eur.Obnovy sa v najbližších mesiacoch dočká aj bazén na SOŠ Stavebnej a geodetickej na Drieňovej ulici. V druhej polovici septembra bude podpísaná zmluva so zhotoviteľom rekonštrukčných prác a termín ukončenia všetkých prác vrátane zateplenia objektu bazéna je apríl 2018. Predpokladaná suma opravy je 1 089 600 eur. Rekonštrukčné práce budú zahŕňať opravu bazénovej haly, bazénového telesa, šatní, technologickej časti, vybudovanie novej elektroinštalácie, zateplenie objektu bazéna, opravy strechy nad objektom bazéna, zhotovenie novej vzduchotechniky a opravu vonkajšej kanalizácie.