BSK: V kraji sa začínajú budovať nové dopravné terminály a cyklotrasy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 9. októbra 2017 (WBN/PR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR začiatkom roka vyhlásilo z Integrovaného regionálneho operačného programu výzvy na oblasť dopravy. V Bratislavskom kraji bolo úspešných viacero žiadateľov. Predseda BSK Pavol Frešo podpísal s Mestom Svätý Jur, obcou Most pri Bratislave a združením JURAVA prvé zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na dopravný terminál a cyklotrasy financované z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).predstavil hlavné projekty predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.Realizáciou týchto projektov sa komplexne rieši verejná osobná doprava v Bratislavskom kraji. Na každej železničnej vetve smerujúcej do Bratislavy budú vybudované dopravné prestupné terminály spájajúce vlak, autobus, auto a bicykel, doplnené o cyklotrasy smerujúce k týmto bodom. Na Záhorí sú to prestupné terminály v Malackách a Plaveckom Štvrtku, v Malokarpatsku Svätý Jur, Pezinok, Šenkvice, v Podunajsku Bernolákovo a Senec.Vosa vybuduje novýparkovisko pre 68 áut a prístrešok pre bicykle. Mesto má schválený projekt vo výške 691 732 EUR. Realizácia bude zahájená na jar budúceho roka. Terminálom prechádza cyklotrasa JURAVA, financovaná z Operačného programu Bratislavský kraj (OPBK), ktorá spája okolité obce. Pre vysoký dopyt po doprave vlakom sa pre obsluhu obcí Slovenský a Chorvátsky Grob plánuje využiť aj shuttle bus, ktorý bude zvážať ľudí priamo na terminál.rozširuje cyklotrasy v malokarpatskej a podunajskej oblasti. Projekt v sume 570 000 EUR rieši cyklotrasu v obci Chorvátsky Grob. Vybuduje sa nová cyklistická komunikácia v dĺžke 2,3 km, osadia sa cyklostojany, prístrešky, dopravné a informačné tabule.novou cyklotrasou v dĺžke 1,8 km spojí centrum obce s časťou Studené. Celkové výdavky na projekt sú vo výške 459 356,75 EUR. Okrem komunikácie sa v trase osadí dopravné značenie, lavičky, stojany na bicykle, smetný kôš. Zaujímavým prvkom bude doplnková cyklistická infraštruktúra - chránené parkoviská pre bicykle, nabíjacie stanice pre elektrobicykle, systémy automatickej požičovne bicyklov, hygienické zariadenia a pod.)V súčasnosti Most pri Bratislave a Studené spája len hlavná cesta, ktorá patrí k najfrekventovanejším prístupovým cestám tranzitnej dopravy do Bratislavy so sústavnými dopravnými zápchami, čo vylučuje cyklistickú dopravu miestnych obyvateľov. Po vybudovaní novej cyklocesty obyvatelia získajú prístup k miestnym zamestnávateľom, škole, obecným verejným a komerčným službám a voľnočasovým aktivitám.Mestu Svätý Jur a združeniu JURAVA už BSK predbežne skontroloval súťažné podklady na verejné obstarávanie, následne môžu byť vyhlásené súťaže na zhotoviteľov. Aj pri týchto projektoch bude pomoc, kontrola pri financovaní a monitorovanie zabezpečovať sprostredkovateľský orgán zriadený na BSK. V minulosti BSK spolu s mestami a obcami z OPBK vybudovali tri dopravné terminály v Malackách, Pezinku a Senci, 7 cyklotrás, ktoré spĺňajú svoj účel. Prijímatelia získali nenávratný finančný prostriedok z IROP vo výške 95% (z toho 50% zo strany Európskej únie, 45% zo štátneho rozpočtu) a výška spoluúčasti prijímateľa je 5%.style="text-decoration: underline">BSK: V kraji sa začínajú budovať nové dopravné terminály a cyklotrasy © SITA Všetky práva vyhradené.