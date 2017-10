BSK: Vazka už funguje naplno

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 9. októbra 2017 (WBN/PR) - Gymnázium Jána Papánka na Vazovovej ulici v Bratislave prešlo v ostatných mesiacoch veľkou rekonštrukciou. Tá zasiahla aj do chodu školy. Od dnes je však škola v plnej prevádzke, žiaci majú riadne vyučovanie a zabezpečené obedy v školskej jedálni.objasnil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.Budova gymnázia na Vazovovej prešla v ostatných mesiacoch zásadnou a kompletnou rekonštrukciou. Tá sa začala v máji 2017 vonkajšími prácami a od júna sa rekonštrukčné práce dostali aj do interiérov. Tam prebehla rekonštrukcia sociálnych zariadení, výmena dlažby, podláh v triedach a na chodbách, maliarske práce, nátery kovových konštrukcii, výmena zárubní a dvier, výmena vstupov do objektu, výmena obehových čerpadiel UK a vyregulovanie vykurovacieho systému.Rekonštrukcie si vyžiadali aj zmeny vo vyučovacom procese. Tie sú však od dnes minulosťou.doplnila riaditeľka Gymnázia Jána Papánka Gabriela Barčiaková.Rovnako od dnes funguje aj vynovená školská jedáleň.