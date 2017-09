SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 22. septembra 2017 (WBN/PR) - Bratislavský samosprávny kraj informoval na dnešnej tlačovej konferencii o riešeniach, ktoré by umožnili pokračovať v rekonštrukcii líniovej stavby v centre Bratislavy. Oprava električkovej trate na Špitálskej ulici by vďaka nim mohla byť hotová do začiatku zimného obdobia. Návrh župy zároveň pomôže vyriešiť aj druhý problém, ktorým je vybudovanie novej zastávky.povedal Pavol Frešo, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.Cieľom bratislavskej župy je vyhnúť sa zbytočnému predlžovaniu času rekonštrukcie električkových koľají a sprevádzkovať ich čo najskôr. Napriek tomu, že Bratislavský samosprávny kraj rozhodoval len o povolení na rekonštrukciu samotnej električkovej trate, navrhuje riešenie, ktoré pomôže odstrániť aj problém súvisiaci s vybudovaním novej električkovej zastávky tzv. viedenského typu.doplnil Ladislav Csáder, riaditeľ Odboru dopravy BSK.style="text-decoration: underline">BSK: Župa predstavila návrhy riešenia v prípade Špitálskej © SITA Všetky práva vyhradené.