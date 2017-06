Buckinghamský palác: Každý Brit prispel na kráľovskú rodinu 65 pencami

Členovia kráľovskej rodiny zľava vojvodkyňa z Cornwallu Camilla, jej manžel princ Charles, princezná Eugenia, kráľovná Alžbeta II., v pozadí Timothy Laurence, princezná Beatrice, princ Philip, vojvodkyňa z Cambridgea Kate, princezná Charlotte, princ George a princ William. Archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 27. júna (TASR) - Každý Brit prispieva na kráľovnú Alžbetu II. a členov kráľovskej rodiny sumou 65 pencí (74 centov), informoval dnes v Londýne Buckinghamský palác. Výdavky kráľovnej vo fiškálnom roku 2016-17 stúpli o 2,1 milióna libier na 41,9 milióna libier (47,6 milióna eur).Alan Reid, ktorý zodpovedá za financie kráľovskej rodiny, dnes v Londýne uviedol, že suma, ktorou je subvencovaná kráľovská rodina,citovala Reida spravodajská stanica BBC.Kráľovská rodina mala podľa zverejnenej bilancie v uplynulom fiškálnom roku výdavky v celkovej výške 56,8 milióna libier, pričom 14,9 milióna libier pokryla z vlastných príjmov. Na horšie časy si odložila 900.000 libier.Zo sumy 56,8 milióna libier boli pokryté platy personálu kráľovského dvora, starostlivosť o kráľovské paláce a domáce i zahraničné cesty. Členovia kráľovskej rodiny sa v uplynulom fiškálnom roku zúčastnili na najmenej 3000 verejných podujatiach a podnikli 65 zahraničných návštev. S cieľom usporiť kráľovská rodina čoraz častejšie cestuje nie v prvej, ale v biznis triede.Kráľovskú rodinu v najbližších mesiacoch čaká rozsiahla rekonštrukcia Buckinghamského paláca, v ktorom je 775 miestností. Rekonštrukcia by mala trvať asi desať rokov a vykonajú sa počas nej práce v hodnote 369 miliónov libier. V zlom stave sú najmä elektrické a vodovodné rozvody a kúrenie.Prieskumy verejnej mienky naznačujú, že 91-ročná kráľovná je stále u Britov nesmierne obľúbená. Najmenej dve tretiny opýtaných chcú, aby monarchia, ktorej kráľovská línia siaha až do čias normanského vpádu v roku 1066, pretrvala aj naďalej.Republikáni v Spojenom kráľovstve však upozorňujú, že skutočné ročné náklady daňových poplatníkov na život kráľovskej rodiny dosahujú stovky miliónov libier, pretože do zverejňovaných výdavkov nie sú zahrnuté výdavky na ochranku. Mnohé britské médiá kritizujú výdavky na menej exponovaných členov kráľovskej rodiny a vysoké náklady na cestovanie.