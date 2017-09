Budaj chce upraviť dotácie na spaľovanie v biomasových zariadeniach

Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. septembra (TASR) - Dotácie na spaľovanie dreva v biomasových zariadeniach by sa mali upraviť. Myslí si to poslanec hnutia OĽaNO Ján Budaj. Parlamentu preto predložil novelu zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie, o ktorej plénum rokuje v úvode piateho rokovacieho dňa 19. schôdze Národnej rady (NR) SR.Budaj navrhuje, aby sa zrušilo dotovanie spaľovania dreva v biomasových zariadeniach, okrem dreva pochádzajúceho z energetických porastov a odpadu z drevospracujúceho priemyslu. Odôvodňuje to tým, že v súčasnosti dochádza na Slovensku k čoraz viditeľnejšiemu odlesňovaniu zalesnených plôch, ale aj brehových porastov či dokonca alejí a vetrolamov, s cieľom čerpať čo najviac dotácií.Poslanci rokujú netradične aj dnes, keďže v piatok (15.9.) je sviatok a voľno. Hlasovať o prerokovaných bodoch budú až podvečer. Dnes ich čakajú poslanecké návrhy, medzi nimi napríklad novela, ktorou chce opozícia zriadiť v parlamente vyšetrovacie výbory. Ďalej je tu viacero noviel Zákonníka práce či návrhy zmien v sociálnej oblasti.Viaceré návrhy majú poslanci naplánované na utorok a stredu (12. a 13.9.). V utorok sú to vládne návrhy, v stredu poslanecké, ktoré sú už v druhom čítaní a čakajú na schválenie.