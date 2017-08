Budaj chce v Tampe dokázať, že jeho výkony neboli náhodné

Brankár Tampy Slovák Peter Budaj, archívnej foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. augusta (TASR) - Peter Budaj obsadil v ankete Hokejista roka 2017 tretie miesto. Zvíťazil však v hlasovaní o najlepšieho brankára a do vitríny mu pribudla cena Vladimíra Dzurillu.povedal Budaj, ktorý má za sebou turbulentné obdobie. Pred začiatkom sezóny si v NHL vybojoval miesto v Los Angeles Kings, pomohla mu k tomu aj zdravotná indispozícia Jonathana Quicka, dovtedajšej jednotky mužstva.Budaj chytil šancu pevne do rúk a patril k oporám.priznal tridsaťštyriročný brankár, ktorého vo februári vymenili do Tampy Bay:Pred rozširovacím draftom sa špekulovalo o jeho budúcnosti, Tampa však napokon ponúkla Budajovi zmluvu na dva roky v celkovej hodnote 2,05 milióna amerických dolárov.vyhlásil najlepší slovenský brankár za uplynulú sezónu.V novej bude chcieť dokázať, že výkony, ktoré ho zdobili v predchádzajúcom ročníku, neboli náhodné:Lightning v uplynulej sezóne nepostúpili do play off iba veľmi tesne, v novej sezóne budú mať vyššie ciele.myslí si Budaj, ktorý si atmosféru v kabíne i mimo nej nevie vynachváliť.odpovedal na otázku, či sa plánuje po skončení kariéry v Tampe usadiť natrvalo.