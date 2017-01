BUDAJ: Obraciam sa na SNS, aby sme rokovali o zrušení amnestií Mečiara

Na archívnej snímke Ján Budaj. Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Bratislava 30. januára (TASR) - Opozičný poslanec Národnej rady SR Ján Budaj (OĽaNO-NOVA) sa obracia na lídra koaličnej SNS a predsedu parlamentu Andreja Danka, aby spolu rokovali o možnostiach zrušiť amnestie Vladimíra Mečiara. Budaj si totiž myslí, že aktuálne stanovisko viacerých právnikov, podľa ktorých takýto krok možný je, môže národniarov presvedčiť, a preto požiadal Danka o stretnutie.vysvetlil Budaj.Opozičný poslanec hovoril o spoločnom vyhlásení, pod ktoré sa podpísali napríklad sudcovia Najvyššieho súdu SR, bývalý predseda Ústavného súdu SR Ján Mazák, bývalí sudcovia Ústavného súdu, sudca Súdneho dvora EÚ Daniel Šváby, riaditeľ Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied Jozef Vozár či bývalý zástupca SR pred Európskym súdom pre ľudské práva Peter Vršanský. Svorne tvrdia, že zrušenie Mečiarových amnestií je legitímne. Takýto návrh z dielne Budaja sa aktuálne nachádza v druhom čítaní a definitívne sa o ňom rozhodne vo februári.povedal Budaj, podľa ktorého nesmieme strpieť, aby sa štátne inštitúcie kryli pred vyšetrovaním.Budaj zároveň informoval, že má pripravený aj pozmeňujúci návrh, ktorý by zabezpečil aj zrušenie milostí vtedajšieho prezidenta Michala Kováča, ktoré udelil aj svojmu synovi pre kauzu Technopol. Viacerí členovia koalície totiž hovorili, že podporia zrušenie Mečiarových amnestií len vtedy, ak sa budú rušiť aj Kováčove milosti.Danko v decembri 2016 povedal, že NR SR nemôže zrušiť Mečiarove amnestie.vyhlásil. Zároveň uviedol, že je to otázka na ústavných právnikov, možno na komisiu, ktorá by bola zriadená a posúdila by ten právny stav.Aj predseda Mosta-Híd Béla Bugár si myslí, že situáciu by mal riešiť Ústavný súd SR.povedal pre TASR. Pokiaľ sa nezjednotí právne stanovisko, podľa Bugára sa nikdy nenájde dostatok hlasov na ich zrušenie.Parlament má na stole zrušenie amnestií už po niekoľký raz. Na schválenie je však potrebných aspoň 90 hlasov. Návrh je teraz v druhom čítaní, okrem opozície ho v prvom čítaní podporil aj vládny Most-Híd.Snemovňa ešte koncom roka 2016 odsúdila akt zavlečenia Michala Kováča ml. do cudziny z 31. augusta 1995, ktorý bol nielen hrubým zásahom do ľudských práv a základných slobôd, ale aj činom poškodzujúcim dobré meno SR. Parlament tiež odsúdil amnestie vtedajšieho predsedu vlády Vladimíra Mečiara, ktoré zabránili poznaniu a potrestaniu páchateľov týchto činov.Opozícii však deklarácia nestačí a trvá na zrušení amnestií. To by podľa nich umožnilo súdiť aktérov zavlečenia Michala Kováča mladšieho do Rakúska. Z tohto skutku bolo podozrievané vtedajšie vedenie SIS na čele s Ivanom Lexom. S prípadom súvisí aj vražda Róberta Remiáša.