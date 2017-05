Budaj píše pre kauzu otvárania listov kolegom do europarlamentu

Na snímke poslanec NR SR Ján Budaj (OĽaNO) . Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Na archívnej snímke eurposlanec Ivan Štefanec. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. mája (TASR) - Poslanec Národnej rady SR Ján Budaj (OĽaNO-NOVA) píše pre kauzu otvárania listov občanov pre poslancov v parlamente kolegom do Európskeho parlamentu. Vyzýva ich, aby využili svoj vplyv vo svojich stranách,Kauzu v liste europoslancom označil za škandál poškodzujúci dôveryhodnosť parlamentu. "zdôraznil Budaj. Prosí europoslancov, aby verejne vystúpili za dodržiavanie Ústavy SR, ktorá garantuje listové tajomstvo, a zákonov na pôde NRSR." reagoval europoslanec za KDH Ivan Štefanec.Líder OĽaNO-NOVA Igor Matovič v utorok (25.4.) vyhlásil, že predseda NRSR Andrej Danko (SNS) prikázal zamestnancom parlamentnej podateľne, aby otvárali listy adresované poslancom v prípade, že ich posiela anonym alebo fyzická osoba. Ak v liste nájdu vulgarizmy či dehonestujúci obsah, majú príkaz korešpondenciu poslancovi neodovzdať, tri mesiace archivovať a potom skartovať. Matovič novinárom poskytol rozhodnutie kancelára parlamentu Daniela Guspana zo 7. apríla 2017, ktoré obsahuje spomínané pokyny pre pracovníkov podateľne. Listy sa však mali otvárať aj mesiace predtým.Guspan v reakcii zdôraznil, že nikto zo zamestnancov Kancelárie NR SR ani predseda parlamentu Danko nečíta korešpondenciu, ktorá je adresovaná poslancom. Dôrazne sa ohradil voči Matovičovým obvineniam, ktoré označil za klamstvá. Podľa jeho slov opatrenia súvisiace s korešpondenciou sú v platnosti už roky a sú štandardným nástrojom na základe odporúčaní ministerstva vnútra. Zopakoval, že nariadenie o zaobchádzaní s korešpondenciou prišlo po nových odporúčaniach rezortu vnútra.Sporné body, týkajúce sa zadržiavania vulgárnych listov či pohľadníc a otvárania listov od anonymov a fyzických osôb, boli pozastavené až do zasadnutia poslaneckého grémia, ktoré má byť vo štvrtok 4. mája.Opozícia považuje za hlavného vinníka Danka a žiadala jeho odchod. Keďže sám neodstúpil, podala v piatok (28.4.) návrh na jeho odvolanie. Schôdzu má predseda parlamentu zvolať do siedmich dní od podania návrhu.Rokovanie sa však s najväčšou pravdepodobnosťou konať nebude. Premiér Robert Fico (Smer-SD) sa Danka zastal, vyhlásil, že ho podporuje a že Smer-SD nezahlasuje za program mimoriadnej schôdze o odvolaní Danka. Podľa Fica ak pochybil úradník, ten by mal byť potrestaný, ale "na svojho koaličného partnera Danka premiér odmieta. Za iniciovaním schôdze vidí Fico politiku nenávisti. Okrem tej podľa premiéra opozícia nič iné nemá.