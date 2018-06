Budaj sa vracia do Los Angels Kings výmenou za útočníka Andreoffa

Brankár Peter Budaj z tímu Tampa Bay Lightning. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Los Angeles/Tampa Bay 13. júna (TASR) - Slovenský hokejový brankár Peter Budaj sa stal súčasťou výmeny medzi klubmi Tampa Bay Lightning a Los Angeles Kings. Vedenie "bleskov" ho vymenilo späť ku "kráľom," opačným smerom putoval 27-ročný útočník Andy Andreoff. Budaj sa tak po vyše šestnástich mesiacoch vracia do klubu, ktorého súčasťou bol v rokoch 2015-2017. O výmene informovali oba kluby na oficiálnych stránkach.Lightning získali ako protihodnotu kanadského útočníka Andyho Andreoffa. Ten odohral v sezóne 2017/2018 spolu 45 zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu 3 góly a 6 asistencií. Celkovo má v NHL na konte 160 zápasov, v ktorých strelil 13 gólov a pripísal si aj 11 asistencií.Budaj, ktorý mal kontrakt aj pre nasledujúcu sezónu, bol súčasťou organizácie Los Angeles Kings od roku 2015. Sezónu 2015/2016 strávil na farme v Ontariu a v prvom tíme "kráľov" dostal príležitosť iba v jednom zápase. Aj pred ročníkom 2016/2017 s ním vedenie počítalo skôr ako so záložným brankárom. Zranenie brankárskej jednotky Jonathana Quicka a najmä výborné výkony však zmenili pozíciu banskobystrického rodáka. Budaj sa stal oporou Kings, ktorí ho však napriek tomu pred záverom prestupového termínu vymenili do Tampy Bay Lightning. Spoločne s ním tam putoval aj slovenský obranca Erik Černák, opačným smerom zamieril americký brankár Ben Bishop.V slnečnej Tampe však slovenský brankár nedostal veľa príležitostí a počas dvoch sezón odchytal za "blesky" celkovo iba 15 zápasov. V nich dosiahol 88,7-percentnú úspešnosť zásahov. Pre 35-ročného brankára ide o piatu zmenu dresu v rámci NHL. Do profiligy ho draftoval klub Colorado Avalanche, neskôr pôsobil aj v organizáciách Montreal Canadiens a Winnipeg Jets.