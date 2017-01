Budaj: Vyhovieme, ak bude navrhnuté zrušenie milostí M. Kováča synovi

Na snímke poslanec Ján Budaj (OĽaNO-NOVA). Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. januára (TASR) - Ak príde na stôl návrh na zrušenie milostí exprezidenta Michala Kováča svojmu synovi pre kauzu Technopol, navrhovatelia zrušenia amnestií Vladimíra Mečiara sú pripravení vyhovieť a rozšíriť svoj návrh. Na pôde Ústavnoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR to dnes deklaroval poslanec OĽaNO-NOVA Ján Budaj. Niektorí členovia NR SR totiž podmieňujú svoj hlas za zrušenie Mečiarových amnestií zrušením aj Kováčových milostí.Na takýto krok je potrebných aspoň 90 hlasov, Smer-SD a SNS však tvrdia, že amnestie sú nezrušiteľné. Aj preto Budajov návrh na výbore neprešiel. Hlasovala zaň opozícia aj Peter Kresák (Most-Híd), keďže však ide o zmenu ústavy, potrebná bola až trojpätinová väčšina. Poslanci Smeru-SD a SNS sa však zdržali.apeloval Budaj, podľa ktorého tieto amnestie nezodpovedajú princípom právneho štátu.Parlament ešte koncom roka 2016 odsúdil akt zavlečenia Michala Kováča ml. do cudziny z 31. augusta 1995, ktorý bol nielen hrubým zásahom do ľudských práv a základných slobôd, ale aj činom poškodzujúcim dobré meno SR. Parlament tiež odsúdil amnestie vtedajšieho predsedu vlády Vladimíra Mečiara, ktoré zabránili poznaniu a potrestaniu páchateľov týchto činov.píše sa v deklarácii. Opozícia chcela do textu doplniť vetu, žeVäčšina pléna však návrh nepodporila.Opozícii však deklarácia nestačí a trvá na zrušení amnestií. to by podľa nich umožnilo súdiť aktérov zavlečenia Michala Kováča mladšieho do Rakúska. Z tohto skutku bolo podozrievané vtedajšie vedenie SIS na čele s Ivanom Lexom. S prípadom súvisí aj vražda Róberta Remiáša.Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd), ktorá deklaráciu parlamentu predkladala, tvrdí, že vždy bola za zrušenie amnestií a hlasovala by za to aj v súčasnosti.dodala.Ondrej Dostál (SaS) označil deklaráciu za prázdne gesto.povedal Dostál.Mečiarove amnestie, ktoré sa týkajú prípadu zavlečenia prezidentovho syna Michala Kováča ml. do cudziny, ako aj zmareného referenda, majú poslanci na stole už šiestykrát. Zo skutku zavlečenia bolo podozrievané vtedajšie vedenie SIS na čele s Ivanom Lexom. S prípadom súvisí aj vražda Róberta Remiáša. O zrušenie amnestií sa neúspešne roky pokúšalo KDH. Opozícii vtedy chýbala pri tejto téme podpora vládneho Smeru-SD. Jeho predseda Robert Fico síce tvrdí, že tieto amnestie sú amorálne, sú však podľa neho z právneho hľadiska nezrušiteľné.