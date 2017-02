Budaj zažíva reštart svojej kariéry, v NHL patrí k brankárskym lídrom

Slovák Peter Budaj pôsobí v klube Los Angeles Kings. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Na snímke vľavo slovenský brankár LA Kings Peter Budaj, vpravo pravý krídelník Bostonu David Backes v zápase hokejovej NHL Boston Bruins - Los Angeles Kings v nedeľu 18. decembra 2016. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Los Angeles 4. februára (TASR) - Slovenský hokejový brankár Peter Budaj si spoluhráčov v Los Angeles Kings získal nielen výkonmi po zranení Jonathana Quicka. V tejto sezóne prežíva renesanciu svojej kariéry a je jeden z top brankárov NHL, no obľúbili si ho aj vďaka povahe.povedal pre agentúru AP útočník Dustin Brown. Kings v sobotu vo Philadelphii odštartujú štvorzápasový výjazd po klziskách súperov.Momentálne majú bilanciu 26-21-4, Budaj chytal v 44 z 51 doterajších stretnutí. Pripísal si 24 víťazstiev, jeho priemery 2,01 inkasovaného gólu na zápas a 92,2-percentná úspešnosť zákrokov patria k špičke zámorskej súťaže. Rovnako ako Braden Holtby z Washingtonu dosiahol šesťkrát čisté konto, dvojica sa v tejto štatistike delí o prvé miesto.Tridsaťštyriročný brankár pritom bol predchádzajúce dva ročníky v nižšej AHL a zmenu neočakával ani v tejto sezóne.vyznal sa Budaj. Za deväť sezón v Colorade a Montreale bol skôr náhradníkom než jednotkou, teraz v Los Angeles má prvú sezónu s aspoň 20 víťazstvami od 2008/2009 v drese Avalanche. Kings drží v boji o play off.pokračoval Slovák. Po troch rokoch v úlohe dvojky Careyho Pricea v Montreale pôsobil v sezóne 2014/2015 na farme Winnipegu a nasledujúce leto si nevyslúžil zmluvu v NHL. Ku "kráľom" sa pripojil na skúšobný kontrakt, lebo potrebovali skúseného brankára do tréningového kempu. Zakotvil na farme Ontario Reign a v AHL bol pri 42 víťazstvách. Vyzeralo to na tretiu sezónu za sebou v nižšej súťaži, lenže Quick, ktorý v minulých dvoch ročníkoch odchytal až 140 duelov, si v prvej tretine úvodného súboja 2016/2017 privodil vážne zranenie slabín.Jeho náhradníkom mal pôvodne byť Jeff Zatkoff, ale aj on deň neskôr utrpel podobnú zdravotnú indispozíciu. LA sa obrátilo na Budaja z nutnosti, z núdze sa však stala cnosť. Pomáhajú mu spoluhráči, Anže Kopitar či Drew Doughty kladú dôraz na obranné i útočné fázy.Quick vynútene pauzuje takmer štyri mesiace, vo štvrtok sa zúčastnil na tréningu a v piatok už čelil aj strelám. Po uzdravení opäť zaujme post jednotky medzi žrďami, keďže mu plynie kontrakt na 58 miliónov amerických dolárov, ktorý platí až do roku 2023. Budaj si však minimálne opätovne naštartoval kariéru a v kabíne Kings mu to prajú.dodal Brown.